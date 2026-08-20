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中國官方出手 要各省級博物館進行「錯字整頓改革」

記者賴錦宏／即時報導
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中國浙江省博物館推出「地球的紅飄帶」長征主題版畫作品展中，先前多處圖片說明出現重...
中國浙江省博物館推出「地球的紅飄帶」長征主題版畫作品展中，先前多處圖片說明出現重複表述、錯別字、語意不清，如「不顧休息」誤植成「不顧體息」。(取自新黃河)

中國8月19日宣佈，進一步加強博物館陳列展覽內容審核工作，並要求各省級文物行政部門，開展本轄區博物館陳列展覽內容專項核查整改工作。國家文物局將派出工作組，督導各地開展核查整改（整頓改革）工作。

國家文物局在微信公眾號發佈《關於進一步加強全國博物館陳列展覽內容審核工作的通知》中指，近期「個別博物館展覽出現文字錯誤、表述不當等問題」。

該局表示，博物館陳列展覽主題、展品說明、講解詞、展覽大綱應經博物館領導班子集體研究同意，並由主要負責人審籤。

通知也提出，博物館應對每項陳列展覽指定專門的展覽負責人。展覽負責人應定期巡查展廳，發現展覽內容問題即時整改。展覽負責人核實陳列展覽內容確有錯誤的，應在當日內完成更正並做出反饋；對內容存在爭議的，應由博物館組織專家快速研判、妥善處置，重大問題及時上報。

該局也要求，博物館作為陳列展覽內容審核的責任主體，要對陳列展覽內容進行自主審核，不得外包給第三方，更不得委託、轉嫁審核責任。

此外，通知也要求各省級文物行政部門要迅速行動，立即組織開展本轄區博物館陳列展覽內容專項核查整改工作，堅持即知即改、立行立改原則，確保問題動態清零。

國家文物局還列出上述核查整改工作的核查重點，其中包括是否存在展覽文字語句邏輯不嚴、錯字漏字、標點誤用等問題；是否存在展品基本信息偏差、年代紀年標註失準、數據圖表引用錯誤等問題。

其它核查重點還包括地圖、歷史地圖、區域示意圖的繪製、標註、圖例是否規範；是否存在關於重大歷史事件、革命運動、著名人物，以及涉及民族、宗教、邊疆等內容表述不準確或導向不當等問題。

通知也說，各省級文物行政部門要在9月30日前，形成包含工作部署、整改落實情況、後續長效機制建設等內容的工作總結報送國家文物局。國家文物局將派出工作組，督導各地開展核查整改工作。

本月有民眾向陸媒申訴，在浙江省博物館推出的「地球的紅飄帶」長征主題版畫作品展中，多處圖片說明出現重複表述、錯別字、語意不清等現象，如「不顧休息」寫成「不顧體息」、「紅軍」寫成「紅車」、將共軍領袖周恩來、劉伯承等姓名寫錯。

浙江省博物館13日承認，臨展部分畫作自帶附文存在錯誤，並對此致歉。博物館稱，此次問題因布展收尾校對不細緻、畫作附文審核把關不嚴導致，已第一時間將問題展品撤架、修訂錯誤內容，邀請相關領域專家開展兩輪圖文內容審查，已重新布展上架對外開放。

此外，山東濟南美術館的日前展出作品，因作品中的女紅軍呈現「眯眯眼」的形象，被指「醜化革命先烈」，一些網友呼籲下架、審查。

精華 FAQ

  • 主要是加強博物館陳列展覽內容審核，要求各省級文物行政部門立即展開專項核查整改，並由國家文物局派工作組督導，確保展覽內容更正到位。

  • 重點包括文字語句邏輯、錯字漏字、標點誤用、展品基本資訊偏差、年代標註失準、圖表引用錯誤，以及地圖繪製和涉民族、宗教、邊疆內容的表述是否準確。

  • 浙江省博物館長征主題展被發現有錯別字、重複表述與人名誤寫，已致歉並修正；山東濟南美術館作品則因女紅軍形象被指不當，引發下架與審查呼聲。

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