誰在看「牛來」？青少年最愛、40歲以上也捧場 票房破人民幣2441萬

有在美國生活的中國網友發文發起「遠程觀影活動」，在中國院線購票支持創作者，同時於舊金山書店播放盜錄版本。（截圖自Threads）

中國國產動畫電影「牛來」話題延燒，截至19日中午累計票房達人民幣2441萬元，估計片方已分得771萬元。數據顯示，不少青少年進場觀看，且觀眾好評多於差評，社群平台上也有在美國的中國網友自發舉辦「遠程觀影活動」。

財新網報導，截至8月19日中午12時，中國國家電影專資辦顯示，其累計票房為人民幣2441萬元。按院線電影分帳比例計算，「牛來」片方已能獲得人民幣771萬元收益，財新網直言，「相比其接近半成品的品質，這是一筆超出預期的回報。」

電影數據調查機構「燈塔專業版」發布報告指出，「牛來」格外吸引青少年，其好評反而多於差評；19歲以下觀眾偏好度最高，TGI（目標群體指數）達226，遠高於其他年齡層；意外的是，40歲以上觀眾以112居次。

票房的地域分布與暑期檔整體特徵十分接近，其一線至四線城市票房佔比依序是18.9%、44.6%、17.9%、18.7%，一、二線城市占比突出。

雖然一度有傳言稱「牛來」會「被下映」，但至今該作品仍可正常購票。由於缺少官方行銷周邊，電影院 為了吸引觀眾貼出手繪海報，還有電影院考慮到觀眾預期，開放民眾在電影開場10分鐘內退票。

在社群平台Threads上，相關話題也備受討論，許多人在討論可以在哪裡看到這部電影，並流傳不少在電影院的偷拍畫面。

有在美國生活的中國網友發文發起觀影活動，由於無法取得影片發行方的公開商務聯絡方式，他決定舉辦「遠程觀影活動」，也就是在中國院線購票支持創作者，同時於舊金山書店播放盜錄版本。

雖然還是有人批評這種播放盜版的行為，但也有人覺得這是「盜亦有道」、「第一次見實體VPN」、「記得擺上手搓海報」，而且沒過多久，主辦單位開出的42個名額就已經被全數售罄。

由於缺少官方行銷周邊，電影院為了吸引觀眾貼出手繪海報，還有電影院考慮到觀眾預期，開放民眾在電影開場10分鐘內退票。（截圖自Threads）