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月亮太亮影響睡覺？男要政府管管 網傻眼：月亮招惹誰了

中國新聞組╱北京19日電
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示意圖。（本報資料照片）
示意圖。（本報資料照片）

「月亮太亮影響睡覺，可以請相關部門管管嗎？」這樣的要求竟真的打進「12345政務服務便民熱線」，近日引發網路熱議。都市快報報導，一名市民因滿月期間月光穿過窗簾、影響夜間睡眠，撥打12345反映，希望相關單位介入處理。消息曝光後迅速登上熱搜。

報導指出，面對這項特殊訴求，接線人員仍按照程序耐心說明，月光屬於自然現象，不在行政部門可以干預的範圍，並建議民眾拉緊遮光窗簾或使用眼罩改善睡眠。然而，這起「月亮太亮」事件之所以受到關注，不只是因為投訴內容奇特，更因為類似把政務熱線當成「許願池」的案例並不少見。

都市快報整理過往案例發現，有民眾因孩子高考成績不理想，希望政府「重新組織一次高考」；有人要求12345幫忙查詢丈夫薪水；甚至有人因孩子難以管教，打電話表示想要棄養；還有人因「老婆餅裡沒有老婆」投訴商家，或認為單位綠化太好容易滋生蚊子，要求相關部門處理。

此外，110、12315等公共服務平台也曾碰到類似情況。上海曾有食客點了一份大盤雞，發現菜裡有馬鈴薯後，認為與自己心目中的「正宗大盤雞」不符，直接撥打110報警，警方到場後說明菜餚並沒有統一法定配方，只要商家明碼標價，並不代表消費欺詐，最後店家為避免爭議選擇免單。

另一宗案例則涉及人工智慧。武漢一名消費者因AI軟體判定某進口商品的授權文件「疑似造假」，便以AI結果作為主要依據，向12315投訴商家販售假貨。市場監管人員調查後發現，店家的進貨及授權文件均合法有效，AI產出的判斷只能作為參考，並不能取代實際查證。

這些案例也讓12345熱線的服務邊界再次受到討論。有媒體形容，極少數不合理訴求可能「碰瓷」大量公共資源。真正值得擔心的並非一通奇葩電話本身，而是當無效工單大量出現，可能讓真正需要幫助的民眾枯等許久。

事件引發網友熱烈討論，有人笑說「月亮招誰惹誰？難道要把月亮關掉嗎」、「拉個遮光窗簾就能解決，何必打12345」，也有人認為，公共服務應有基本界線，「12345不是萬能許願池，更不是私人情緒出口」，呼籲建立完善的研判與過濾制度。

據報導，部分地區已開始為公共熱線畫出界線，江蘇出台相關地方性法規，針對反覆騷擾、無實質內容的惡意訴求進行約束；廈門則調整考核方式，若訴求明顯不合理且承辦單位已充分履職，可不對基層單位進行負面考核；四川及陝西安康等地，也對長期反覆騷擾、捏造事實投訴等情形建立相應處理機制。

從「月亮太亮」到「老婆餅沒有老婆」，看似荒誕的投訴背後，其實考驗的是公共服務如何兼顧「有求必應」與「有效治理」。當公共資源有限，如何讓真正急難的聲音優先被聽見，恐怕才是這場「月亮太亮」風波最值得思考的問題。

精華 FAQ

  • 一名市民在滿月期間，因月光穿過窗簾影響夜間睡眠，便撥打12345政務服務便民熱線，希望相關部門介入處理，結果迅速成為熱搜話題。

  • 接線人員依程序耐心說明，月光屬於自然現象，不在行政部門可干預的範圍內，並建議民眾改用遮光窗簾或眼罩等方式改善睡眠。

  • 報導指出，公共熱線若被當成許願池，會消耗有限資源並影響真正急難案件處理，因此需要研判、過濾與分流機制，讓服務更有效率。

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