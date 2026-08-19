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「開門殺」變「關門殺」 女遭外送員撞回車內 雙方發聲

中國新聞組╱北京19日電
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山東一名女子準備下車之際，遭電動車撞上車門，女子被撞回車內，導致頭部受傷，場面相...
山東一名女子準備下車之際，遭電動車撞上車門，女子被撞回車內，導致頭部受傷，場面相當驚險。(取材自微博)

山東德州近日流傳一段交通事故監控影片，一名女子停車後開門下車，才剛踏出腳步，突然遭一輛電動車迎面撞上，車門受到撞擊瞬間反彈，女子整個人被撞回車內，頭部疑似撞傷；驚險畫面曝光後，不少網友直呼「好痛！」事故責任及後續賠償問題也隨之浮上檯面。

據瀟湘晨報報導，影片畫面顯示，一輛白色轎車停在路邊，一名女子從駕駛座開門準備下車，沒想到就在她踏出車門之際，一輛電動車突然撞上車門，強大撞擊力讓車門猛然回彈，女子身體被撞回車內，頭部疑似撞向車內，場面相當驚險。

當事人之一的張先生表示，事故發生於7月13日，地點在山東德州市臨邑縣一條步行街。當時他騎電動車從事送餐，前方有一輛三輪車，為了閃避車輛，他繞行後在道路中間行駛，當時疑似低頭，未注意到女子開啟車門，直接撞上車門，導致女子頭部受傷送醫並縫針，他自己的手臂也受傷。

事故經交警認定，張先生負主要責任，女子負次要責任；因為張先生當時逆向行駛，女子則因未依規定地點停車。

事故後，女子向張先生提出住院費、修車費、誤工費，以及3000人民幣疤痕修復費等賠償要求。張先生表示，外送平台已替他投保，但保險無法理賠疤痕修復費。此外，他稱事發後遭女子持續辱罵，因此一直沒有處理賠償問題。如今女子準備提告，他也打算應訴。

張先生說：「保險賠多少就賠她多少，我自己不會掏錢賠她，而且她辱罵我，她應該對我道歉。」

涉事女子表示，她當時是順向停車，且已盡量靠邊，認為事故主要原因在於騎士逆向行駛及低頭看手機。她指出，自己的頭部撞上車內玻璃流了很多血，若騎士事後稍微關心，她原本並不打算追究，但對方後續「不聞不問，一分不掏」，因此目前已準備提起訴訟。

影片曝光後，網友紛紛留言「好痛」、「開門殺被反殺」、「打開屠殺之門令人恐懼」、「我相信她下次不敢了」，也有人認為騎士同樣沒有注意到車門突然開啟，直呼「開門殺被反殺」。

精華 FAQ

  • 女子在路邊停車後開門下車，剛踏出一步就被迎面而來的電動車撞上車門，車門反彈後把她撞回車內，導致頭部疑似受傷送醫縫針。

  • 交警認定外送員張先生負主要責任，原因是他逆向行駛且疑似低頭未注意車門；女子則因未依規定地點停車，被判負次要責任。

  • 女子要求住院費、修車費、誤工費及3000人民幣疤痕修復費，並準備提告；騎士則稱保險只賠能賠的部分，拒絕自掏腰包，且要求對方先道歉。

外送員 德州 電動車

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