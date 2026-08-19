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四川「捕快大叔」自費守護古蜀道 押送遊客影片狂圈粉

中國新聞組╱北京19日電
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楊少東「押送」遊客，矢志守護古蜀道。(取材自封面新聞)
楊少東「押送」遊客，矢志守護古蜀道。(取材自封面新聞)

四川廣元古蜀道近日出現一名「捕快大叔」，身穿古風衙役服飾，手持道具「押送」遊客，還用方言幽默勸導文明徒步。短短13秒的影片在網路迅速走紅，沒有生硬說教，反而讓不少網友直呼有趣，甚至有人建議古蜀道設置「NPC」，專門勸阻不文明旅遊行為。

封面新聞報導，影片中可見一名捕快帶著遊客往前走，並以方言說道：「下次走我們的古蜀道，就要文明徒步，知道嗎？」被「押送」的遊客十分配合，乖乖回應，整段畫面既有戲劇效果，也帶出文明旅遊的提醒。

劍閣縣委宣傳部證實，這位「捕快大叔」名叫楊少東，是當地白龍鎮村民，他與協會夥伴自發組建宣傳隊，已在古蜀道義務宣傳文明旅遊約二、三年，服裝道具等均由團隊自費購買，沒有收取報酬。

楊少東表示，影片暴紅並不在他的預料之中，當天團隊正在古蜀道拍攝文明旅遊宣傳片，幾名外地遊客看到他穿著衙役服飾，覺得新鮮有趣，便邀請他一起拍攝照片和短影片，於是，雙方臨時「演」了一場捕快押送遊客的戲。

「在押送過程中，我用方言對遊客進行勸導。」楊少東說，當地方言聽起來比較像是在「吼人」，但遊客非常配合，反而讓整段影片更有趣，「效果很好，押送影片受到了網友的圍觀」。

隨著古蜀道徒步熱度上升，遊客數量增加，沿線也出現亂扔垃圾、攀爬古樹等不文明行為。楊少東說，自己家就在古蜀道附近，親眼看到遊客增加後帶來的管理難題，因此希望透過更輕鬆、互動的方式，提醒遊客愛護古道。

影片走紅後，不少網友認為，這種「沉浸式」勸導比單純張貼告示更容易讓人接受。有人留言建議「就應該在蜀道上設置NPC」，專門提醒不文明遊客；也有人指出，社群平台上經常能看到遊客坐樹、爬樹拍照，甚至有家長帶著孩子攀爬，「不能光想著出片，真的很危險」。

對於突然走紅，楊少東的想法仍很簡單：「只想把家鄉的古蜀道宣傳好、保護好。」從自費準備服裝道具，到義務拍攝宣傳影片，這群古道守護者希望用更有趣的方式，讓文明旅遊不只是口號，也成為遊客走在千年古道上的自覺行動。

精華 FAQ

  • 因為他身穿古風衙役服，手持道具「押送」遊客，還用方言幽默勸導文明徒步，短短13秒影片充滿戲劇感與趣味性，迅速吸引大量網友關注與轉傳。

  • 他名叫楊少東，是劍閣縣白龍鎮村民，與協會夥伴自發組宣傳隊，在古蜀道義務宣傳文明旅遊約2、3年，服裝道具都自費購買，未收任何報酬。

  • 不少網友認為這種沉浸式勸導比貼告示更有效，甚至建議設置NPC提醒遊客；楊少東則表示只想把家鄉古蜀道宣傳好、保護好，讓文明旅遊成為自覺。

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