索賠5000元…女稱洗澡後遭開門看光 民宿喊冤：只開一條縫

一名女子入住福建一間民宿期間，洗完澡全裸之際遭女員工開門看光光，因此向民宿索賠5000人民幣但遭拒。(取材自瀟湘晨報╱受訪者提供)

福建福州近日發生一起民宿爭議。一名女子入住平潭縣一間民宿期間，洗完澡後遭女員工敲門開啟房門，她指自己當時全裸，意外被對方看見，事後因受驚不敢入睡，要求民宿賠償5000元(人民幣，下同)，但遭業者拒絕。業者則強調，員工僅將房門開出約一寸寬的縫隙，並未看見房內任何情況，雙方對事件經過各執一詞。

據瀟湘晨報報導，當事人胡女士（化姓）8月13日與丈夫入住平潭一間民宿。她表示，自己患有重度抑鬱症，丈夫特別請假陪她外出散心。當天兩人先到游泳池活動，約晚間6時回到房間。胡女士洗完澡後，一名女員工突然打開房門，讓她在毫無遮掩的情況下暴露在對方面前。

胡女士事後立即報警。她表示，民宿員工起初解釋是進房打掃衛生，警方到場後，說法又改為只是想詢問她是否需要其他服務。店長當場向她道歉，並免除她與同行朋友兩間房一晚、共計1000多元的房費，但胡女士認為無法接受，要求民宿賠償5000元，雙方協商未果。

胡女士說，由於房門沒有反鎖扣，回房後她只能用桌子、椅子抵住房門，當晚幾乎沒有睡覺。「我遇到事情就會喘不上氣、發抖，神經壓力性皮膚炎也會發作，癢得不得了。」她回家後仍反覆想起當晚經歷，並透過當地12315投訴，獲建議以訴訟途徑解決。

據報導，民宿店長表示，客人入住後，民宿通常會提供下午茶服務。當天兩名女管家敲了胡女士房門三次，聽見房內有人但沒有人應門，因擔心客人錯過下午茶，才將房門開出一點縫隙，詢問是否需要服務。

民宿負責人林先生也表示，2名員工當時看到房間亮著燈，敲門3次未獲回應，才將門開約一寸寬，詢問「裡面有人嗎」，並稱「沒有看到房裡的任何東西，根本不存在『看光』」。林先生表示，民宿已向胡女士道歉，也免除2間房費，但對5000元索賠無法接受。

店長則坦言，事件後民宿已調整服務方式，今後除非客人主動提出需求，不再自行送下午茶。