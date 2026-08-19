單身人設…女直播主被打賞2500萬元後 3男告她隱婚詐騙

女直播主魏某被打賞2500萬人民幣後，3男告她隱婚詐騙。(取材自紅星新聞)

知名女網紅在直播間營造單身形象，竟引發跨越數年的億元詐騙 疑雲。抖音知名直播主魏某因涉嫌隱瞞已婚已育事實，並同時與三名男粉絲發展曖昧或戀愛關係，騙取高達2500萬人民幣（約新台幣1.1億元）的直播打賞，日前在海南省第一中級人民法院開庭審理。

紅星新聞報導，根據檢方起訴書，2019年4月至2020年11月間，鄭姓、丁姓與邢姓三名男子先後踏入魏某的直播間。魏某主動添加微信，並均以「單身未婚，希望透過直播遇到對自己好的人」為由，開始與三人線下頻繁互動。三名男粉絲陷入溫柔鄉，不惜重金為她「打比賽」、刷禮物。其中鄭男與丁男各掏出500萬元(人民幣，下同)，邢男更瘋狂打賞了1500萬元。

然而，這場看似甜蜜的戀情背後，卻是精心堆砌的謊言。檢方調查發現，魏某早在2017年就與林姓男子結婚，並於2018年8月及2020年3月先後產下兩女。令人憤怒的是，魏某在2019年6月與丁男以電話確定戀愛關係時，正懷著二胎；2020年6月與邢男赴廈門見面時，小女兒才剛出生三個月。面對男方多次對其婚育狀況提出質疑，魏某均矢口否認，直到2020年11月真相大白，她才於同年12月辦理離婚。

知悉真相的三人憤而向警方舉報。被捕後，魏某於2026年1月出庭受審，其家屬與辯護律師則打出「無罪辯護」。魏某母親向媒體吐露，這一切源於邢男求愛不成後的報復：「他不想魏某再做直播主，就說要告她詐騙，想讓我女兒答應和他交往。」據悉，邢男曾脅迫「要嘛陪睡，要嘛坐牢」，但因魏某不願插足他人家庭而拒絕，才演變成檢舉案件。

魏某的律師則主張，娛樂直播主無義務公開婚育狀況，且打賞屬於已履行完畢的網路服務合約。律師強調，魏某曾明確拒絕過追求，控方也缺乏魏某主動宣稱單身直接證據，況且三名被害人本身亦為已婚狀態。

面對這場各執一詞的桃色風暴，受害者丁男受訪時語氣堅定：「我相信我們的法律體系，不會冤枉任何一個好人，也不會放走任何一個壞人。一切都以證據說話，反正就等司法結果就可以了。」

究竟這2500萬元是情感詐騙的犯罪所得，還是粉絲「願賭服輸」的自願消費？全案歷經兩次延期，目前仍在法院審理中。