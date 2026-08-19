景德鎮1片10元賣樹葉暴紅…男孩花了20元 原因感動網友

一名男孩花20元買下兩片樹葉，引發網友議論。(視頻截圖)

江西景德鎮近日出現一個另類攤位，一名男子把從地上撿來的樹葉整齊擺在攤前，開價「10元（人民幣，下同）一片」販售，意外在網路掀起熱議。面對外界質疑是在炒作或「行為藝術」，攤主馬緊18日出面回應，強調自己只是想為平淡的擺攤生活增加一點趣味，「希望他們看到會心一笑」，並透露賣樹葉所得最後將全部捐給當地一名清潔大叔。

據九派新聞報導，馬緊來到景德鎮約4個月，原本在當地市集擺攤販售自己的作品，正式開始賣樹葉則是8月15日左右。起因其實相當偶然，當時一場風雨過後，地面落滿樹葉，他順手撿起一些，原本只是想用來裝飾自己的攤位，沒想到有遊客將樹葉誤認為陶瓷工藝品，讓他覺得十分有趣，乾脆把作品全部換成樹葉，並標價每片10元。

攤位上還設計了趣味標語，例如「吸菸者100元一片，全家人不抽菸優惠20元」，讓原本普通的落葉多了幾分幽默感。馬緊表示，自己並不希望這件事被冠上「行為藝術」等標籤，只覺得是一件「順其自然」的小眾趣事。他坦言，賣樹葉根本不是為了謀生，收入甚至不足以支付擺攤成本，因此不會公布最後究竟賣了多少片。

最受網友關注的，則是一名男孩花20元買下兩片樹葉的故事。男孩到景德鎮旅遊期間正逢連日下雨，看到攤位上的乾燥樹葉，竟認為那是自己當天唯一看到的「大自然幹的東西」，因此決定買下。他還形容，自己買到的是「晴天的景德鎮」。

男孩父親全程沒有潑冷水，反而爽快拿出20元付款。當男孩想再買一片時，父親還表示「隨你，反正錢是給你的」，尊重孩子使用零用錢的決定。這段互動被網友大讚「不掃興的父母最珍貴」，認為真正值得買下的並非樹葉，而是孩子看待世界的想像力。

隨著事件發酵，網路上也出現兩派聲音。有人認為「10元買一片樹葉」太荒謬，質疑是在利用話題炒作；也有人笑稱「景德鎮連樹葉都能賣出文創感」，認為只要有人願意買，交易本身就沒有問題。更多網友則被男孩的「晴天的景德鎮」打動，留言表示「孩子買的是一段記憶」、「爸爸沒有掃興，這才是教育」、「10元不貴，買的是開心」。

而馬緊表示，自己並不在意外界如何解讀，「這個行為本身就是一件很小眾的事情」。他透露，當初撿樹葉時，恰好遇到一名負責打掃公共衛生的大叔，對方看到他撿樹葉也覺得很有趣，讓他產生將收入捐出的念頭。如今一場看似荒誕的「樹葉買賣」，意外多了一份溫暖，也讓景德鎮這座以陶瓷聞名的城市，添了一段令人莞爾的街頭小故事。