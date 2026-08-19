花146天從上海到拉薩…小夥三輪車擺攤賣炒粉 淨賺6萬元

蔣傳鵬的湖南炒粉是最受歡迎的菜品。(取材自瀟湘晨報)

湖南邵陽37歲男子蔣傳鵬為圓「318的夢」，開著改裝三輪車從上海一路擺攤賣炒粉，歷時146天、行駛逾7000公里，18日終於抵達拉薩。近五個月來，他靠一口炒鍋支撐旅費，營業額約10萬元（人民幣，下同），還賺了約6萬元。

瀟湘晨報報導，蔣傳鵬3月26日從上海出發，沿318國道一路西行，抵達拉薩當天恰逢37歲生日。他興奮大喊：「湖南炒粉一路炒到了拉薩。」他說，過去一直想走318國道，但為養家賺錢暫時擱置，這次提前兩年籌畫，決定把旅行與擺攤結合。

蔣傳鵬曾有賣炒粉經驗，出發前將三輪車改裝，裝上冰箱、炒粉爐具及簡易床鋪，並攜帶佐料、大米、粉麵等物資。「我計畫全程依靠沿路擺攤的收入來支撐所有開銷。」

一份炒粉售價10至20元，他平均每天工作約15小時，採取招手即停、即炒即賣的方式。近五個月總營業額約10萬元，扣除約4萬元食材採購成本，剩下約6萬元。其中最受歡迎的是湖南炒粉，粗估已賣出4000多份。

不過，高原鄉鎮物資較零散，菜單得隨採購情況調整，蛋炒飯、河粉、米粉輪流上陣。他通常一、兩天採購一次，大米一次買50斤，可用三至五天。隨著他的故事受到關注，不少湖南老鄉還專程前來捧場，「有很多老鄉刷到我的視頻，只要在附近都過來支持，哪怕已經吃過飯了也要買一份。」曾有株洲老鄉吃完後直接掃碼支付888元支持。

旅途中，蔣傳鵬也曾幫助遇到困難的旅人。17日在西藏米拉山，他發現一名女子自行車掉鏈，又因飢餓出現高原反應，便讓對方上車休息、吸氧，並提供熱食及飲料，數小時後女子逐漸恢復。

他自己也一路接受陌生人的幫助。剛進藏時，巴塘一家火鍋店老闆免費提供開水、茶葉、麵條及洗澡場所。蔣傳鵬說：「出門在外，誰都有可能遇上難處，能搭把手就搭一把。善意都是相互回饋的。」

抵達拉薩後，蔣傳鵬準備先給自己放一天假遊覽當地，之後再開三輪車返回湖南老家。返程途中仍將繼續擺攤賣炒粉、炒麵，「希望把這份熱騰騰的湖南美食帶給更多的人。」