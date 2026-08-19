「好可怕」…麻辣燙日本拓店 冒名羽生結弦送花籃 當事人說話了

「楊國福麻辣燙」在日本仙台開設加盟分店時，擅自擺放署名日本兩屆冬奧花式滑冰金牌得主羽生結弦、前首相鳩山由紀夫的開業祝賀花籃。（取材自微信）

AI摘要 文章摘要整理： 楊國福麻辣燙仙台加盟店擅自冒用羽生結弦等名義擺放花籃，羽生本人澄清後引爆爭議，總部雖道歉撤除，仍因危機處理失當遭批評。

中國知名連鎖餐飲品牌「楊國福麻辣燙」近年積極拓展海外版圖，不料，近日在日本 仙台開設加盟分店時，該店竟擅自擺放署名日本兩屆冬奧 花式滑冰金牌得主羽生結弦 、前首相鳩山由紀夫的開業祝賀花籃，引發極大爭議。羽生結弦本人隨後親自澄清闢謠，指品牌冒名行銷；加上楊國福總部後續處理態度遭質疑缺乏誠意，讓這起出海擴點事件演變成嚴重的企業信任危機。

綜合產經新聞、每日經濟新聞報導，「楊國福麻辣燙仙台站前店」17日試營運，為配合日本開店習俗，店門口擺滿賀喜花籃，其中最顯眼的就是來自仙台在地巨星羽生結弦以及前首相鳩山由紀夫的署名花籃。由於羽生結弦在日本體育界地位極高，花籃照片迅速在社群平台發酵，不少當地居民與粉絲信以為真。

然而當天下午，羽生結弦透過官方管道澄清對此完全不知情，並表示：「與其說是我不知情的花籃，不如說是有人擅自使用了我的名字，然後擅自把花籃送了出去……好可怕。」羽生也呼籲大眾停止傳播未證實的訊息。

事情曝光後引發輿論沸騰，涉事的仙台站前店已被勒令暫時停業，負責經營加盟店的日本代理公司則對外表示「社長不在，詳情不清楚」。

楊國福集團隨後發表聲明承認，涉事花籃為加盟門市未經總部授權擺放，已下令撤除並追究責任，同時發布中日雙語致歉聲明。

不過事件並未因道歉而平息，有網友發現，楊國福雖在門市X平台發布聲明，但於中國國內發布的正式致歉，竟是放在小紅書一個僅有68位粉絲的分部「小號」上，而非擁有龐大流量的官方主帳號。這種「怕人看見」的公關姿態，被大批網友抨擊為缺乏誠意的「降級公關」，質疑「羽生又不上小紅書，這到底是給誰看？」網友痛批此舉丟人，甚至指店家過度行銷、法律意識淡薄。

評論指出，這次事件已從單純的門市違規操作，升級為對出海品牌誠信與危機處理能力的總拷問。品牌的信任建立需要日積月累，但崩塌往往只需一瞬間；若跨國品牌將誠信當兒戲、避重就輕處理危機，終將被海外市場的規範與輿論所反噬。

「楊國福麻辣燙」在日本仙台開設加盟分店時，擅自擺放署名日本兩屆冬奧花式滑冰金牌得主羽生結弦、前首相鳩山由紀夫的開業祝賀花籃。（取材自微博）