「牛來」導演信雨萌：窮到淘二手設備 電腦主板都燒了

2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 《牛來》導演信雨萌自曝因資金拮据曾購買二手設備，製作過程中還燒壞主板，但影片仍靠獵奇風格與口碑逆勢走紅，票房突破2360萬元。

中國國產動畫「牛來」導演、34歲信雨萌坦言，曾窮到到「閒魚」的二手平台淘二手設備，壞的機率非常高，甚至電腦的主板都燒了。

「牛來」以粗糙的3D建模、碎片化的抽象劇情，非但沒有淹沒在市場中，反而憑藉「反向種草」的獵奇效應一路走高，票房從最初的人民幣數千元，一路突破千萬元大關。

快科技報導，隨著動畫電影「牛來」熱度反向暴漲，導演信雨萌先前的一段專訪音訊被網友扒出。他在訪談中自曝製作影片期間燒壞主板的幕後經歷，在社交平台刷屏發酵。

今年34歲、本科學習藝術景觀專業的信雨萌，首次對外揭秘「牛来」名字的由來。信雨萌指出，「一是2021年是牛年，再一個父親也是屬牛的，之後就是想到了這個從頭到尾的一個貫穿，也是結合自己的人生感悟，慢慢慢慢的就出來了這麼一個獨特的作品」。

聊到影片的創作投入，信雨萌透露，「主要是時間精力上，在資金上肯定也是有投入，包括做這個作品首先要有設備，例如電腦、配件，包括顯卡之類的一些東西。」

信雨萌坦言，許多東西是高階的製作的效果好，一定是更貴的，但實在不行的話，信雨萌會去閒魚這類的二手平台採購設備；「壞的機率非常高，有的電腦主板都燒了，這個燒錢的過程，也是一個煎熬的過程」。

這番幕後自述引發討論，不少網友被導演五年孤軍奮戰的經歷深深打動：無外來投資、沒有外包團隊，僅憑一台家用電腦逐幀打磨動畫，硬體燒壞依舊咬牙堅持，熱愛足以抵禦萬般困難。也有網友調侃，「雖然影片內容爭議不斷，但實打實的『牛』真的來了」。

貓眼電影數據顯示，截至8月18日，電影「牛來」票房已經突破人民幣2360萬元，逆勢收穫亮眼的市場成績。

電影「牛來」製作粗糙。(取材自快科技)