我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊eSIM卡大爆發 今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

「牛來」導演信雨萌：窮到淘二手設備 電腦主板都燒了

記者林宸誼／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）
2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

《牛來》導演信雨萌自曝因資金拮据曾購買二手設備，製作過程中還燒壞主板，但影片仍靠獵奇風格與口碑逆勢走紅，票房突破2360萬元。

中國國產動畫「牛來」導演、34歲信雨萌坦言，曾窮到到「閒魚」的二手平台淘二手設備，壞的機率非常高，甚至電腦的主板都燒了。

「牛來」以粗糙的3D建模、碎片化的抽象劇情，非但沒有淹沒在市場中，反而憑藉「反向種草」的獵奇效應一路走高，票房從最初的人民幣數千元，一路突破千萬元大關。

快科技報導，隨著動畫電影「牛來」熱度反向暴漲，導演信雨萌先前的一段專訪音訊被網友扒出。他在訪談中自曝製作影片期間燒壞主板的幕後經歷，在社交平台刷屏發酵。

今年34歲、本科學習藝術景觀專業的信雨萌，首次對外揭秘「牛来」名字的由來。信雨萌指出，「一是2021年是牛年，再一個父親也是屬牛的，之後就是想到了這個從頭到尾的一個貫穿，也是結合自己的人生感悟，慢慢慢慢的就出來了這麼一個獨特的作品」。

聊到影片的創作投入，信雨萌透露，「主要是時間精力上，在資金上肯定也是有投入，包括做這個作品首先要有設備，例如電腦、配件，包括顯卡之類的一些東西。」

信雨萌坦言，許多東西是高階的製作的效果好，一定是更貴的，但實在不行的話，信雨萌會去閒魚這類的二手平台採購設備；「壞的機率非常高，有的電腦主板都燒了，這個燒錢的過程，也是一個煎熬的過程」。

這番幕後自述引發討論，不少網友被導演五年孤軍奮戰的經歷深深打動：無外來投資、沒有外包團隊，僅憑一台家用電腦逐幀打磨動畫，硬體燒壞依舊咬牙堅持，熱愛足以抵禦萬般困難。也有網友調侃，「雖然影片內容爭議不斷，但實打實的『牛』真的來了」。

貓眼電影數據顯示，截至8月18日，電影「牛來」票房已經突破人民幣2360萬元，逆勢收穫亮眼的市場成績。

電影「牛來」製作粗糙。(取材自快科技)
電影「牛來」製作粗糙。(取材自快科技)

精華 FAQ

  • 信雨萌表示，製作動畫需要電腦、配件和顯卡等設備，但高階器材成本太高，資金又有限，只好到閒魚等二手平台採購，以盡量降低製作支出。

  • 他坦言二手設備壞掉的機率很高，製作過程中甚至有電腦主板被燒毀。這讓整個創作過程既燒錢又煎熬，但他仍持續堅持完成作品。

  • 影片雖然以粗糙3D建模和抽象劇情引發爭議，卻因反向種草的獵奇效果吸引大量關注，加上導演孤軍奮戰的故事打動網友，最終票房突破2360萬元。

上一則

國寶東方白鸛把蟹塘當食堂 江蘇塘主：日損4萬元扛不住了

下一則

中持續減持美債 6月探近18年新低點

延伸閱讀

「牛來」逆襲爆火 導演信雨萌疑患自閉症 輿論：消費苦難？

「牛來」逆襲爆火 導演信雨萌疑患自閉症 輿論：消費苦難？
2人劇組 動畫片「牛來」上映9天票房未過萬 網：想看有多爛

2人劇組 動畫片「牛來」上映9天票房未過萬 網：想看有多爛
糙到辣眼睛?動畫「牛來」票房飆千倍 觀眾：想看有多爛

糙到辣眼睛?動畫「牛來」票房飆千倍 觀眾：想看有多爛
為孩子圓夢…動畫「牛來」主創僅母子2人 純手搓5年

為孩子圓夢…動畫「牛來」主創僅母子2人 純手搓5年

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30
十堰鄖西首次發現「秦嶺巨獸」。（取材自鄖西發布）

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

2026-08-16 07:30

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首