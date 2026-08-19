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國寶東方白鸛把蟹塘當食堂 江蘇塘主：日損4萬元扛不住了

中國新聞組╱北京19日電
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東方白鸛在蟹塘吃蟹。(取材自紫牛新聞)
東方白鸛在蟹塘吃蟹。(取材自紫牛新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇揚州養蟹戶遭東方白鸛長期「光顧」致每日虧損數萬元，地方政府與專家正研議保險補償，養殖戶也透過直播科普反而帶動流量與支持。

在江蘇揚州市，養蟹戶胡定松的千畝蟹塘，兩個月來每天聚集50至80隻全球瀕危物種、國家一級保護動物東方白鸛，將蟹塘當成「自助餐廳」。胡定松透露，兩個月前自己曾大方表示「隨便吃我管飽」，如今因每天虧損3、4萬元人民幣直呼「扛不住了」。對此，當地林業部門已主動上門了解，射陽湖鎮政府也積極協助聯繫保險公司，計畫明年透過保險賠付機制挽回養殖戶損失。

齊魯壹點報導，這群被譽為「鳥界大熊貓」的東方白鸛，對棲息地水質與食物要求極高，如今一部分已轉為在地「常住居民」。胡定松算了一筆帳，一隻東方白鸛一天吃40隻螃蟹，整群一天就吃掉2000隻，加上被啄傷報銷的螃蟹，損失相當慘重。面對「護鳥還是護蟹」的難題，胡定松與另一位興化養殖戶顧帥選擇不設網、不驅趕，而是將東方白鸛請入直播間當「模特兒」，透過短視頻和直播介紹野生動物保護與蟹塘生態，意外獲得千萬流量。

這種人與飛鳥的「溫柔約定」迅速引發熱議，顧帥的原創視頻播放量突破2000萬，胡定松的直播間最多同時有6000多人線上觀看。顧帥表示，雖然短視頻收入遠無法彌補損耗，但網友的善意與科普價值遠高於損失，他堅信「與東方白鸛的合作很值得」。

南京師範大學生命科學學院常青教授指出，東方白鸛相中蟹塘確實證明養殖環境優良，養殖戶透過直播帶動產品知名度與價格，是補償損失的良好嘗試。針對野生動物造成的損益，常青表示具體補償機制仍需主管部門與專家共同研討，關鍵在於建立利益共享與責任共擔的轉化機制。

國寶「霸王餐」事件曝光後吸引大批網友圍觀，許多人讚許，「這是國寶嚴選的頂級野生優質蟹」、「養殖戶大度護鳥的善意令人感動」，也有不少網友主動下單支持，直言「用買蟹來幫國寶付飯錢」、「希望政府補償機制盡快落實，別讓好心養殖戶吃虧」。

精華 FAQ

  • 事件主角是全球瀕危、國家一級保護動物東方白鸛，約50至80隻長期聚集在江蘇揚州的蟹塘覓食，把蟹塘當成自助餐廳，造成養殖戶明顯損失。

  • 因為東方白鸛每天會吃掉大量螃蟹，加上被啄傷報銷的損耗，胡定松估算每日虧損3萬至4萬元人民幣，兩個月下來壓力沉重，因此表示難以承受。

  • 林業部門已上門了解情況，鎮政府也協助聯繫保險公司，計畫明年以保險賠付補償損失；同時養殖戶不驅趕候鳥，改以直播科普提升產品知名度。

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