許家印「崩」了東北富二代42億 割韭菜名場面 網友咋舌

許家印。（路透）

香港 高等法院日前的一紙判決，將恆大 一筆沉寂五年的舊帳重新推上檯面，也揭開一場數十億元等級的「割韭菜」現場。東北富二代、福佳集團核心代理人王開國於2021年掏出42億元人民幣（約6.2億美元）參與恆大汽車定增，隨著恆大清盤、股票近乎清零，該筆投資不僅化為廢紙，當年一筆用作「過橋」的50億港幣借款更連本帶利滾成近60億港幣巨債，被網友戲稱是「資本遊戲最昂貴的學費」。

綜合鳳凰網財經等媒體報導，回顧這起巨額資本交易，2021年1月恆大汽車市值衝頂6000億港幣之際，發布公告籌集260億港幣。王開國當時年僅32歲，深耕福佳體系十年，在短短半年內拿下金融街、金風科技及萬達信息等多家上市公司五席董事與高管職務，成為福佳系資本布局的核心人物。他所控制的和益榮國際貿易承諾出資50億港幣認購恆大汽車1.83億股。

為了繞過正規外匯審批的漫長周期，雙方展開一場「跨境過橋」操作：2021年3月，和益榮先向恆大借出折合50億港幣的人民幣資金，並於4月將42億元人民幣匯入恆大指定的廣州凱隆置業帳戶；同一時間，恆大旗下國雄控股向王麗華全資持有的盈佳國際置業借出50億港幣，盈佳隨即將資金轉至王開國控制的鴻昌國際，順利取得恆大汽車股票。

盈佳國際置業在訴訟中主張，該套「境內借人民幣、境外借港幣」的閉環操作，曾獲得恆大原管理層無需實際償還的口頭內部共識。然而，隨著香港高等法院於2024年1月29日對中國恆大頒布清盤令，清盤人接管資產後堅持只認白紙黑字的合同。2025年5月，國雄控股正式發函要求盈佳償還本息近60億港幣。

盈佳拒絕履約並向香港高院申請禁制令，試圖阻止清盤呈請，並在庭審中主張雙方存在免於執行的口頭附屬協議。主審法官陳靜芬於8月7日認定，案中書面簽署且資金足額交割的合同構成真實債權，盈佳所謂的口頭約定為「近期捏造」，隨即駁回抗辯，宣告清盤人可正式對盈佳啟動清盤追債。

這場資本盛宴破滅後，曾經的大佬口頭默契不敵法律契約，王開國不僅42億元本金徹底蒸發，當年「過橋」的盈佳更面臨滾成近60億港幣巨債，被網友稱為「高端局的割韭菜現場」、「普通人看熱鬧都嫌貴」。