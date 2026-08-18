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還好有聽勸…廣東車行夫妻店內砌1堵牆 大火中保住性命

中國新聞組／北京18日電
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電動車行突發火災。（取材自極目新聞）
電動車行突發火災。（取材自極目新聞）

廣東中山市三鄉鎮塘敢村一間電動車行近日發生火災，起火時店內人員正在熟睡，所幸店內設有聯網式煙感報警器，加上新砌的實體牆有效阻擋火勢向二樓住宿區蔓延。消防人員獲報後趕抵現場滅火，現場70多輛電動自行車被燒毀，未造成人員傷亡。車行老闆夫婦直呼：「這次真的非常感謝政府的整治行動，讓我們保住了命。」

「廣州消防」報導，車行老闆夫婦回憶，火災發生時兩人正在睡覺，聯網式煙感報警器突然發出警報，將兩人驚醒。他們隨即下樓拉開鐵捲門，卻發現一樓已被火焰和濃煙籠罩。

老闆表示，當時火焰沿著天花板上的電線迅速蔓延，熔化的塑膠滴落後又引燃其他位置，「我們抓起滅火器對準火焰根部噴射，但熱浪像一堵牆壓過來，呼吸都困難，乾粉噴出去轉眼被濃煙吞沒」。

他說，現場火勢猛烈並伴隨聲響，電池燃燒後火球四處飛濺，「幾分鐘就把一樓全部吞噬了，我們根本站不住腳，只能拚命地退了出去」。消防人員獲報後趕抵現場滅火，火災面積約80平方公尺，70多輛電動自行車被燒損或燒毀，未造成人員傷亡。

據了解，當地相關部門今年7月曾多次到店內宣導防火分隔，並播放消防宣傳影片，提醒「下店上宅」場所存在的消防安全風險。經勸導後，車行夫婦同意將一樓經營區與二樓住宿區之間原有的門改建為磚混實體牆，也因此，火災發生後，這道實體牆一側遭到高溫及火焰灼燒，另一側則沒有明顯燃燒痕跡，車行夫婦最終從後側樓梯疏散，未受傷。

車行老闆事後表示，過去對消防安全並未特別在意，這次火災讓他意識到在經營場所內居住的風險。他說：「以前不在意，覺得火災是別人的事。這次真的非常感謝政府的整治行動，讓我們保住了命。」

消防部門提醒，「下店上宅」等場所應對住宿區與生產、經營、儲存區域進行防火分隔，透過物理方式將不同功能區域隔開，在火災發生時控制火勢及煙氣蔓延，為人員疏散爭取時間。

常見的防火「硬隔離」設施包括防火牆、防火門及防火捲簾。其中，防火牆通常採用不燃材料建造，具有一定耐火性能；防火門主要設置於防火分區、疏散樓梯間及其他需要分隔的位置；防火捲簾則可設置在防火牆或防火隔牆需要較大開口的位置，用於阻隔火勢及煙氣。

新砌實體牆一側被火燒，另一側未被火燒。（取材自極目新聞）
新砌實體牆一側被火燒，另一側未被火燒。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 關鍵在於店內設有聯網式煙感報警器，及時驚醒熟睡的夫妻；加上經勸導後新砌的實體牆，阻擋火勢與濃煙蔓延到二樓住宿區，讓他們能從後側樓梯安全撤離。

  • 現場火勢約波及80平方公尺，約70多輛電動自行車被燒損或燒毀。火焰沿電線與塑膠材料迅速擴散，電池燃燒還伴隨火球飛濺，導致一樓很快陷入全面燃燒。

  • 消防部門強調，下店上宅場所必須把住宿區與經營、儲存區做防火分隔，透過防火牆、防火門或防火捲簾等硬隔離設施，降低火災與煙氣蔓延風險，爭取疏散時間。

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