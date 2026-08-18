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老闆娘随口1句交代 四川打工男獨守黑龍江深山老宅25年

中國新聞組／北京18日電
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李國友拿到居民戶口簿。（取材自封面新聞）
李國友拿到居民戶口簿。（取材自封面新聞）

「幫我看一下房子，想走隨時都可以走」，哈爾濱一家餐館老闆娘林女士隨口一句話，讓四川內江男子李國友（化名）獨守黑龍江一處深山老宅25年，直到今年才被回鄉的林女士發現。林女士感動之餘，連忙向地方政府及公安部門求助，讓沒有二代身分證的李國友順利回到家鄉。

封面新聞報導，63歲的李國友是四川內江平坦鎮人，1987年24歲時離開家鄉前往廣州打工，1997年，李國友曾短暫回鄉，但哥哥、弟弟當時都在外地工作，他只留下一個座機電話號碼便再次離開，此後與家人的聯繫逐漸中斷。

李國友的大嫂張女士表示，多年來每逢過年，家人都會撥打那個電話，但始終無人接聽，「家裡人以為李國友走失了，不知道他在哪裡，甚至不確定他是否在世」。

1998年，李國友輾轉來到黑龍江省哈爾濱市方正縣，在當地一家餐館打零工。林女士回憶，當時餐館位於高速公路旁，她因需要人手，便讓李國友留下工作。2001年，因高速公路封閉，餐館生意難以維持，林女士決定關門，前往北京及海外謀生。

當時見李國友一時無處可去，林女士隨口交代：「幫我看一下房子，想走隨時都可以走。」此後她先到北京，後又前往俄羅斯經商，多年間沒有回到老宅，也沒有想到李國友會一直留下。

這句沒有白紙黑字約定的話，讓李國友一守就是25年。老宅位於偏僻山區，距離最近的小賣部約3公里，他一年只下山數次購買生活用品。為了維持生活，李國友自行開墾3畝玉米地，養雞鴨，偶爾釣魚，再靠出售農作物和家禽維持基本開支。

2005年，中國開始全面換發第二代居民身分證，李國友得知需要返回戶籍所在地辦理，但因無法負擔往返路費，一直沒有回四川換證。多年來，他僅持有一代居民身分證，生活也逐漸與外界脫節。

一直到2025年底，林女士回到哈爾濱。今年5月，她準備處理老宅，進山整理房屋時，意外發現李國友仍住在那裡。林女士回憶起當年自己留下的那句話，感嘆「是我的一句話把他留住了」。

得知李國友多年沒有回家，林女士詢問他的想法。李國友拿出身上的一代身分證說：「我想回家，想回四川看哥哥和弟弟。」林女士決定協助他返鄉，但很快發現，由於沒有第二代身分證，李國友無法完成實名購票及乘車。

林女士隨即向兩地政府及公安部門求助。內江市東興區平坦鎮政府、平坦派出所接獲情況後，核實李國友的戶籍資料及多年漂泊經歷，並與哈爾濱鐵路公安部門協調，為其開通便民通道，協助購買從哈爾濱前往重慶的火車票。

考量李國友多年與社會聯繫較少，林女士一家陪同他返鄉，在40多個小時的車程中，李國友幾乎沒有睡覺，不時趴在車窗旁觀看沿途景色。8月11日，列車抵達重慶北站後，平坦派出所民輔警及鎮政府工作人員將他接回內江。

8月17日上午，平坦派出所所長徐山強將新的居民戶口簿交到李國友手中，隨後陪同他前往政務服務中心辦理臨時身分證，拿到證件後，李國友終於露出笑容。目前李國友暫住在大哥、大嫂家，未來計畫回老家定居。

林女士得知李國友已安頓下來後表示：「以後當兄弟姐妹相處，有機會我還要來看他。」

李國友（左二）在重慶北站和平坦鎮政府工作人員、派出所民輔警合影。（取材自封面新聞...
李國友（左二）在重慶北站和平坦鎮政府工作人員、派出所民輔警合影。（取材自封面新聞）

精華 FAQ

  • 2001年林女士關店外出時，隨口請他幫忙看房子，並說想走隨時可走；李國友之後一直留下，長年獨自住在偏僻山區老宅，直到25年後才被發現。

  • 他靠自行開墾3畝玉米地、飼養雞鴨、偶爾釣魚過活，並把農作物和家禽拿去換取基本開支；平時一年只下山數次採買生活用品。

  • 他因多年只持有一代身分證，無法完成實名購票與乘車；在林女士求助下，內江與哈爾濱兩地政府和警方協調開通便民通道，幫他買票返鄉並補辦證件。

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