印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 印度教授走訪中國城市後，感嘆自己被印度體制欺騙。

印度教授走訪中國城市後，感嘆自己被印度體制欺騙。 重點二： 她在X發布中國街景影片，稱城市繁華整潔且秩序良好。

她在X發布中國街景影片，稱城市繁華整潔且秩序良好。 重點三：貼文引發熱議，許多網友借此反思印度與中國的基礎建設差距。

印度 理工學院孟買分校的教授拉杰什瓦里·伊耶博士（Dr. Rajeshwari Iyer）在親自走訪中國城市後，在社媒平台上發帖直呼「自己被印度體制騙慘了」。

伊耶博士是印度科技觀察家與學者，他在16日在X平台上發布了一段中國城市街頭的實拍影片，畫面記錄了中國城市高樓林立的真實街景，呈現出街道繁華熱鬧、環境整潔且井然有序的景象。畫面中還有幾位騎電瓶車的小哥經過。

19秒的畫面引發他一陣感慨，配文寫下「當你走訪中國的一些城市，再回到印度街頭，你就會意識到自己被當地的議員、國會議員、公務員以及整個體制欺騙了多少。」帖文隨後在社交媒體上引發討論。

印度知名的調查記者Sucheta Dalal隨後也轉發了伊耶的貼文，並寫下「當你去越南 、印尼 、馬來西亞旅行時，也會發生這種情況。」顯示出他對該貼文的共鳴。

此前，其實有不少印度學者、旅行者到中國後，發布了驚訝中國進步的文章。

Quartz印度版主編Girish Mallya曾發布專文 《Visiting China upended my misconceptions about developing countries》（造訪中國顛覆了我對發展中國家的刻板印象）。他在文中提到自己從上海搭乘時速300公里的高鐵到北京，沿途不僅毫無顛簸，且全程4G訊號滿格，這讓習慣了印度火車時常晚點、鐵路周邊雜亂的印度精英階層感受到極大的基礎設施落差。

Dr. Rajeshwari Iyer的貼文在媒體轉載之後引發網民討論，有人留言稱「很多國家都把中國渲染的髒亂差」、「現在的中國真的很棒」、「各個國家的宣傳機器都一樣的，講自己的成果，說別人的缺點」，但也有網友反向思考笑稱「印度是世界上最發達的國家」、「別宣傳，繼續讓印度認為比中國好」。

▲ 影片來源：youtube平台@zhinews-official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.