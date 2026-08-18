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「00後體育生」上門做飯 每周穩定3至4單 可月入千元

中國新聞組／北京18日電
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小朱的收費標準以菜品數量為基準。(取材自大風新聞)
小朱的收費標準以菜品數量為基準。(取材自大風新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：00後體育生小朱靠上門做飯開啟靈活副業。
  • 重點二：她限定武漢部分區域接單，每周穩定3至4單。
  • 重點三：按菜數收費可月入約千元，但全職難長期維持。

「上門做飯」近年在社交平台持續走紅，吸引許多年輕人搶體驗。家住武漢白沙洲的「00後」體育生小朱，今年6月大學畢業後一邊備考一邊接單，靠著替人上門烹飪家常菜，為自己開闢出靈活創收的新路徑。

大風新聞報導，小朱於去年11月隨手發布家常菜短視頻意外獲十萬瀏覽量，不少網友私信詢問能否上門，讓她開啟了副業。當時她廚藝尚淺，硬著頭皮接單，遇到不會的菜式，現場刷教程現學現做。

考量通勤成本，她劃定嚴格的接單範圍，僅覆蓋江夏、洪山和武昌等區域，地鐵單程一小時以內才接。遠城區基本不承接，耗時太長性價比不高。

在價格方面，小朱以菜品數量為基準劃定收費標準：2至3菜58元(約8.6美元)、4至5菜88元(約13美元)、6至7菜128元(約18.9美元)、8至10菜168元(約24.9美元)，食材由客戶自備或委託代購，洗碗與清理灶台則為可選增值項目，目前每周穩定接3至4單，月收入約千元。

小朱透露，下單客戶以獨居年輕人為主，主因是天天吃外賣覺得不健康，想嘗家常熱菜。日常多承接88元單人簡餐和128元多人聚餐訂單，主打西紅柿炒雞蛋、排骨湯等家常菜；還有一位固定老客戶，隔一日預約一次三菜一湯。

報導指出，對比時薪十幾元的傳統兼職，上門做飯單次耗時兩至三小時，時薪可達3、40元且時間自由。小朱坦言，這份副業適合靈活賺取生活費，但因客源不穩、體力消耗大，全職較難維持生活，建議想入行的年輕人務必辦理健康證，以健康便捷的服務迎合市場需求。

精華 FAQ

  • 她先在去年11月發布家常菜短視頻，意外獲得高瀏覽量後被網友私信詢問，才開始嘗試接上門做飯訂單，並在畢業後一邊備考一邊持續承接。

  • 小朱只接江夏、洪山、武昌等地，要求地鐵單程1小時以內；收費依菜數分級，2至3菜58元、4至5菜88元、6至7菜128元、8至10菜168元。

  • 主要客群是想吃家常熱菜的獨居年輕人，覺得外賣不健康；這份工作時薪較高且時間彈性，但客源不穩、體力消耗大，因此較適合兼職，不易全職長做。

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