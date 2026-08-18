中國科學家開發AI模型 提前4年示警憂鬱症風險

中國科學家開發出一套人工智慧（AI）模型，透過分析青少年觀看不同臉部表情時的大腦反應，判斷未來罹患重度憂鬱症的風險。(取自廣州日報)

中國科學家開發出一套人工智慧（AI）模型，透過分析青少年觀看不同臉部表情時的大腦反應，判斷未來罹患重度憂鬱症 的風險。研究結果顯示，部分19歲受試者的大腦若較難辨識不同情緒，或更傾向將他人表情理解為負面情緒，到了23歲出現憂鬱症狀的機率也較高，意味這套模型未來可能提前約四年發出警訊。

據香港 南華早報報導，這項研究由深圳大學團隊進行，相關論文本月刊登於《科學進展》（Science Advances）。研究人員指出，全球目前有超過3.32億人受到重度憂鬱症影響，而憂鬱症治療向來困難，若能提前辨識高風險族群並進行預防，可能具有公共衛生上的價值。

報導指，研究團隊運用歐洲多國兩項青少年憂鬱症臨床研究資料建立模型。其中一項名為Imagen的研究自2007年開始，追蹤歐洲四國青少年的心理健康 變化，受試者分別在16歲、19歲及23歲接受核磁共振成像（MRI）、血液檢測及問卷調查，以觀察是否出現憂鬱症。

在MRI檢查期間，研究人員會讓青少年觀看帶有憤怒、快樂及中性表情的人臉圖片，並記錄其大腦訊號反應。深圳大學團隊進一步分析這些資料，再利用深度學習技術建立預測模型。研究結果顯示，沒有憂鬱症的人，通常較容易從他人臉部表情辨識情緒變化，並做出相應反應。

深圳大學人工智慧學院副教授陸涵表示，研究結果顯示，遺傳上的脆弱性可能透過改變情緒感知方式，進一步影響未來罹患憂鬱症的風險，也提供一項具有早期偵測及預防潛力的計算指標。

研究團隊利用最終建立的AI模型，分析19歲受試者的大腦反應後，成功辨識出哪些人到了23歲時較可能出現憂鬱症，而後續追蹤資料也與相關預測相符。

研究人員發現，若19歲青少年面對不同臉部表情時，大腦反應明顯偏向負面情緒或負面記憶，未來出現憂鬱症的可能性也較高。論文指出，情緒處理能力不足是憂鬱症的重要特徵之一，患者可能較容易「把別人的反應往最壞的方向想」。

研究團隊認為，這套模型顯示，大腦處理臉部情緒訊息的方式，可能成為辨識重度憂鬱症風險的潛在線索，未來有望協助早期發現高風險族群。