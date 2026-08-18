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「歡迎來龍餐館」票房破10億 帶火「徐福燴飯」

中國新聞組╱北京18日電
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不少觀眾在家復刻了徐福燴飯。微博
不少觀眾在家復刻了徐福燴飯。微博

AI摘要

文章摘要整理：

《歡迎來龍餐館》票房突破10億元後，片中徐福燴飯等料理也掀起消費熱潮，帶動餐廳同款菜與快餐聯名商品熱賣。

電影不只帶動票房，還能帶紅一道菜。「歡迎來龍餐館」上映後持續掀起話題，截至目前上映八天累計票房已正式突破10億元(人民幣，以下同)，觀影人次超過2775萬。隨著電影熱度一路攀升，片中充滿煙火氣的料理也意外「出圈」，從餐廳同款菜單、聯名漢堡到網友在家復刻，銀幕上的一碗飯、一條魚，逐漸變成觀眾走出戲院後的實際消費。

由文牧野執導、寧浩監製、沈騰主演的「歡迎來龍餐館」，以戰亂環境中的餐館為故事舞台，「吃飯」看似是最日常的事情，卻成為電影裡連結不同人物、文化與情感的重要線索。其中最受到觀眾關注的，便是貫穿全片的「龍餐館菜單」，一道道看似平凡的料理背後，都藏著人物的記憶與故事，也讓觀眾看完電影後特別想親口嚐嚐。

其中最具話題性的就是「徐福燴飯」。片中沈騰飾演的廚師徐福，最初並不認為這道料理值得登上餐桌。這道飯是他利用剩飯、蔬菜、肉丁等食材製作而成，食材沒有固定規則，甚至可以說是把廚房裡能找到的「邊角料」全部燴在一起。

然而，當戰火逼近、物資匱乏，原本不起眼的燴飯卻成為最實際的食物。徐福利用有限的食材煮飯，甚至加入蜂蜜，照顧戰亂中無家可歸的孩子。原本只是「剩什麼煮什麼」的一餐，最後成為孩子們逃離戰火過程中的溫暖記憶。多年後，昔日被徐福救助的孩子長大成人，再度將「徐福燴飯」寫入龍餐館菜單，這道料理變成跨越20年的感恩與傳承。

正因為劇情賦予料理特殊意義，徐福燴飯走出銀幕後，迅速引發打卡熱潮。北京朝陽區有餐廳在電影8月11日上映首日就推出八款電影同款料理，其中「徐福燴飯」與「龍抬頭」最受歡迎。有觀眾看完早場電影後，直接前往餐廳點「徐福套餐」，包含徐福燴飯、宮保雞丁等菜色，花費約200多元，直呼「看完電影剛好就想吃」。

「龍餐館」的菜單也不只有徐福燴飯。片中的「中東烤魚」同樣令人印象深刻，將魚切成扇形，在大型鐵鍋中烹製，把中式料理手法與異域食材、飲食文化結合；「龍抬頭」則展現魯菜刀工與火候，從料理本身延伸出濃厚的地方飲食特色。至於美籍華人東尼喜愛的「單人小火鍋」，則帶有遠離家鄉者的思鄉意味，讓食物不只是填飽肚子的工具，也成為人物情感的寄託。

快餐品牌也迅速搭上電影熱潮，推出聯名「徐福牛堡」。截至8月16日，該聯名產品累計銷售量已達427萬份，其中外送通路增長尤其明顯，外送銷售在主要通路中的占比接近一半。從餐廳同款料理到快餐聯名商品，電影熱度正在轉化成一波實實在在的消費熱潮。

精華 FAQ

  • 截至上映8天，該片累計票房已突破10億元，觀影人次超過2775萬，顯示電影不僅票房亮眼，也持續帶動高度討論與進場觀影熱度。

  • 徐福燴飯原本只是用剩飯、蔬菜、肉丁等邊角料做成的餐點，但在戰亂與匱乏情境下，它變成照顧孩子的溫暖記憶，並延續成龍餐館的招牌菜。

  • 北京有餐廳推出電影同款菜單，徐福燴飯與龍抬頭特別受歡迎；快餐品牌聯名的徐福牛堡截至8月16日已賣出427萬份，外送占比接近一半。

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