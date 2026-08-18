「牛來」逆襲爆火 導演信雨萌疑患自閉症 輿論：消費苦難？

信雨萌與母親孫麗芳花多年時間自學動畫製作。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 國產動畫《牛來》因粗糙畫風引發話題，票房從慘淡逆襲至破1200萬，導演信雨萌的自閉症傳聞也隨之延燒，外界對其是否被過度消費爭論不休。

中國國產動畫電影「牛來」原本在暑期檔毫不起眼，卻因「粗糙畫風」意外殺出一條血路。電影5日上映初期票房慘淡，甚至被觀眾形容畫質「災難級」，沒想到負評引發獵奇效應，如今票房已破1200萬人民幣，貓眼更預測最終票房有望超過8900萬元。隨著電影逆襲，導演信雨萌的個人背景也被放大檢視，其中「疑似患有自閉症 」傳聞更衝上熱搜。

第一財經記者實地探訪發現，「牛來」出品方註冊地址與信雨萌家庭住址相同，當地鄰居及樓下便利商店老闆稱，信雨萌長期居住於此，平時相當安靜，不太與人交談，有人甚至形容「幾年了都沒怎麼說過話」。昔日同學也曾形容信雨萌性格內向、孤僻，甚至以個人觀察猜測他「面相看著好像有點輕微自閉」。

這些原本只是對個性與生活方式的描述，經過網路轉傳後，被拼湊成「導演疑似患有自閉症」說法，甚至有人進一步將他的創作風格與健康狀況連結。不過，截至目前，信雨萌本人、母親孫麗芳及片方均未證實相關消息。

傳聞之所以引發討論，也與信雨萌日前曝光的一段約40分鐘導演專訪形成反差。影片中，他能完整說明電影製作、創作理念及拍攝過程，談吐流暢、思路清晰，不少網友看完後認為，他比較像是不善交際、話不多的「理工男」，不能單憑沉默寡言就推論患有自閉症。

隨著傳聞延燒，網友也出現兩極反應。有人認為，信雨萌與母親孫麗芳花多年時間自學3D建模、動畫製作，從草根創作者一路完成電影並進入院線，這段追夢經歷值得肯定，不應因個性低調或未經證實的健康傳聞遭到嘲諷；但也有人質疑，電影既然公開售票，就應回到作品本身接受市場評價，不應透過疾病或苦難標籤替電影增加悲情色彩。