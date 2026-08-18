動畫片「牛來」愈罵愈紅 帶動3股票飆漲 同款公仔爆單
《牛來》原本票房冷清，卻因畫面粗糙與網路吐槽引發獵奇觀影潮，進一步帶動牛字概念股與同款公仔熱賣，成為另類爆紅現象。
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《牛來》原本票房冷清，卻因畫面粗糙與網路吐槽引發獵奇觀影潮，進一步帶動牛字概念股與同款公仔熱賣，成為另類爆紅現象。
中國國產動畫電影「牛來」原本票房慘淡，卻因畫面粗糙、劇情遭吐槽，意外掀起「愈罵愈紅」的獵奇觀影潮，熱度甚至一路燒進A股。8月16日，同花順熱股榜前五名中，有三檔個股名稱帶「牛」字，包括金牛化工、公牛集團及銅牛信息，讓網友笑稱「牛來概念股」登場，甚至有人買票支持電影，期待「牛市來」。
不過，這波「牛字輩」熱潮與電影並無實質關聯，部分投資人提醒，所謂概念股更多是網路情緒炒作，股吧甚至出現「這種牛太危險了」的警語，提醒投資人勿因一時話題追高。
「牛來」5日上映時幾乎無人問津，全國排片一度縮減至個位數，電影畫面被觀眾形容「建模粗糙」、「全程崩壞」，沒想到大量吐槽與二創玩梗反而替電影帶來意外流量，部分影院甚至來不及製作正式宣傳海報，直接以手繪方式替「牛來」宣傳，反而成為網友打卡話題。
媒體人胡錫進也親自進戲院觀影，他此前曾批評電影製作「可不是一般的糙」，甚至形容像「幼兒園老師帶大班小朋友畫出來的」，但實際進場後卻發現影廳座無虛席，觀眾從頭笑到尾，片尾甚至集體鼓掌。
胡錫進認為，「牛來」走紅與觀眾的逆反、獵奇心理有關，也可能包含對沒有電影圈資歷、卻懷抱電影夢的普通創作者的同情。他強調，這場熱潮更像網路放大偶然性的結果，不宜過度解讀，更不可能因此形成足以改變市場的文化風潮。
就連券商首席也注意到這場「牛來現象」。東方財富證券首席策略官陳果表示，「牛來」現象比電影本身更有意思，當觀眾原本就沒有太高期待，反而可能在觀影過程中獲得意外的放鬆與笑聲。他以「當精致遍地時，粗獷也成為獵奇；當AI遍地時，『不含AI』反而受到關注」形容這股反差。
電影暴紅也帶動周邊商品，電商平台迅速推出片中同款「醜牛」毛公仔，有抖音直播間銷量突破7000單，一度登上「玩具模型榜」第一名。從票房逆襲到公仔熱賣，「牛來」意外形成一波另類的周邊消費熱潮。
關鍵在於影片畫面粗糙、劇情遭大量吐槽，反而激發觀眾的獵奇心理與二創玩梗熱潮，形成「愈罵愈紅」效應，帶動更多人進場觀影。 因同花順熱股榜前五名中有3檔名稱帶「牛」字，包括金牛化工、公牛集團與銅牛信息，網友便戲稱是「牛來概念股」，但多被認為只是情緒炒作。 電商平台迅速推出片中同款「醜牛」毛公仔，抖音直播間銷量突破7000單，並一度登上玩具模型榜第1名，顯示周邊商品也跟著受惠。
精華 FAQ
關鍵在於影片畫面粗糙、劇情遭大量吐槽，反而激發觀眾的獵奇心理與二創玩梗熱潮，形成「愈罵愈紅」效應，帶動更多人進場觀影。
因同花順熱股榜前五名中有3檔名稱帶「牛」字，包括金牛化工、公牛集團與銅牛信息，網友便戲稱是「牛來概念股」，但多被認為只是情緒炒作。
電商平台迅速推出片中同款「醜牛」毛公仔，抖音直播間銷量突破7000單，並一度登上玩具模型榜第1名，顯示周邊商品也跟著受惠。
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