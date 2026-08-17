宇樹發布新機器人產品 「超人」可原地跳高2米

宇樹科技昨發布「超人」機器人展示視頻。（視頻截圖）

中國人形機器人龍頭宇樹科技17日正式發布全新人形機器人原型機「超人」，並公布「全程實拍無加速」的展示影片。腿長僅0.85公尺的「超人」展現出驚人的運動控制性能，不僅原地起跳高度達約2公尺，極限奔跑速度更達到每秒12.66米（約相當於時速45.6公里），兩項數據均打破人類目前最高紀錄與田徑傳奇博爾特的瞬時極速。宇樹科技表示，該機型整機僅用三個多月研發出來，未來幾個月仍有很大的完善空間。

綜合媒體報導，「超人」代表了宇樹在高速奔跑與極限跳躍等高動態運動方向上的最新探索。截至目前，宇樹已發布六款人形機器人相關產品，包括H1、G1、R1及全球首款量產版載人變形機甲GD01等。官方上周公布，宇樹人形機器人累計生產下線已約1.8萬台。宇樹科技表示，作為一台僅歷時三多個月研發的原型驗證機，該機型展現國產機器人核心供應鏈 的高成熟度，目前仍處於技術驗證與軟硬體調校階段，暫未公布量產時程與售價。

這款性能強悍的「超人」機器人發布後，引發網友熱烈討論。有人質疑實用性並直言：「我要的是買菜、做飯、伺候老人、端茶倒水，就是個丫鬟的活，哪個機器人能幹？」也有網友酸道：「就是個遙控玩具，毛的機器人」、「這家公司產品只在晚會和秀場見到，生活、生產和救災等場合有開始應用到了嗎？」呈現出社會大眾對人形機器人從炫技走向日常生活落地的期盼與檢視。

宇樹科技也正式推進資本市場布局，被市場視為A股「人形機器人第一股」。其科創板IPO申請7月30日獲同意註冊，並於8月10日啟動申購，發行價為每股150.8元人民幣，市場評估其發行市值約落在610億元人民幣。8月11日公布的網上發行中籤結果顯示，最終中籤率僅約0.018%，不到萬分之二，足見資本市場對其高度追捧。

有分析指，宇樹科技成為A股「人形機器人第一股」，為整個機器人產業鏈提供新的「定價錨」──核心零部件企業將獲得明確的估值參照系，有望重塑板塊估值中樞。