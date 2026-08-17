「密封檔案袋」被外婆拆了 湖南畢業生崩潰 網一片同情

密封檔案袋示意圖。(取材自知乎)

中國湖南一名高中畢業生上網發文，抱怨自己把學校密封的檔案袋帶回家後，被外婆擅自拆開，讓他緊急打回學校問該怎麼處理。高中生說，雖然後來事情解決了，但還是很崩潰，無法理解為何外婆不經他同意打開不能隨意拆封的檔案袋，但一方面又覺得外婆很可憐，因為她老了不懂這些規矩，知道自己做錯事後也很懊悔。該發文衝上微博 熱搜，引發熱議。

座標在湖南的「大雪兆瘋年」在微博上發文，表示自己從學校帶回畢業照、畢業證及檔案袋後，因擔心家人亂翻，特別將裝有檔案袋的包放在臥室。不料，外婆為了找他的畢業照，竟將原本密封的檔案袋拆開。

據發文者描述，他當天頂著高溫往返約40公里從學校回家，回家後因疲累將包放下，之後便與姊姊在房間玩手機。期間外婆曾詢問畢業照放在哪裡，他表示沒有，沒想到不到半小時後，便看到外婆拿著原本應放在檔案袋內的手冊。

他表示，當下非常崩潰，立即告訴外婆檔案袋不能拆開，並將檔案重新裝回，同時致電班主任詢問處理方式。班主任告知，需等到28日才能返回學校重新整理檔案袋，但因他接近開學時就要前往大學，因此又聯繫年級主任，希望能提前處理。

之後，外婆向家人解釋，她當時看到外孫女背著包，便特別從裡面拿出檔案袋尋找畢業照。她稱自己曾在姐姐房間詢問這個袋子為何難以打開，但兩人並未注意。外婆後來仍自行拆開，並表示當時撕了很久才打開。

事件讓發文者情緒受到影響。他表示，起初崩潰是因為擔心檔案袋被拆開會影響升學，但在向學校詢問後，已找到處理方法，預計開學前重新整理檔案袋，應不會影響報到。不過，他仍無法理解外婆為何要翻動自己的物品，甚至明知檔案袋「很難打開」仍將其拆開。

發文者也說，家人向外婆解釋事件可能帶來的影響後，外婆已意識到自己做錯事，並懊悔表示「幹了蠢事情」。但他坦言，自己因此一度不想與外婆說話，也不知道該如何面對對方。他形容自己心裡有兩種情緒，一方面對外婆擅自拆開自己的物品感到不滿，另一方面又因外婆年紀大、不熟悉相關規定而感到不捨。

相關話題在微博引發討論，不少網友也提醒畢業生，收到學校密封的檔案袋後，不應自行拆封。人事檔案屬於機要材料，封條及公章用於證明檔案材料未遭篡改或替換；若個人私自拆封，後續可能需要由學校重新審核、密封。若檔案材料出現缺失，也需先補齊，再按照相關程序存檔。

對於不慎拆封的情況，建議先保持檔案材料原樣，立即聯繫畢業學校了解處理方式，切勿自行重新黏貼封條。