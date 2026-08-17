我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「密封檔案袋」被外婆拆了 湖南畢業生崩潰 網同情

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美照辦 否則升級戰事

湖南41歲媽、23歲女兒同年生娃 一起坐月子一起顧娃

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南一對年紀相差18歲的母女日前先後生下寶寶。（取材自瀟湘晨報）
湖南一對年紀相差18歲的母女日前先後生下寶寶。（取材自瀟湘晨報）

湖南一對相差18歲的母女都在今年生產，對23歲的廖小姐來說，自己同時多了妹妹和女兒，也跟母親變成了「育兒戰友」。她表示，雖然與母親的育兒觀念時有分歧，但出發點都是為了寶寶好，很珍惜這段共同成長的溫暖旅程。

大河報報導，湖南岳陽一名41歲母親與23歲女兒今年相隔數月先後生下寶寶，兩人孕期一度重疊，不僅同時經歷懷孕、生產，也一起坐月子、照顧新生兒，從母女變成共同育兒的「戰友」。

據報導，41歲的母親足月順產一名男嬰，體重約8斤1兩，生產過程順利；23歲的女兒則曾面臨保胎及早產風險，最後經催產生下一名女嬰。兩個孩子年齡僅相差數月，也讓家中出現「女兒坐月子，媽媽也坐月子」的特殊情況。

廖女士表示，母親再婚已有10年。過去家中經濟條件較為緊張，母親還要負擔她的求學費用，因此一直沒有再生育。直到廖女士長大、成家，家庭經濟狀況有所改善，母親意外懷孕後，家人經過討論決定留下孩子。

對於母親再次生育，廖女士表示自己能夠理解，也沒有排斥。她認為，母親過去多年為了家庭及她的教育延後生育，如今家庭條件改善，再迎接一名孩子是母親自己的選擇。

兩人如今也因孩子產生更多交流。廖女士表示，母女一起照顧寶寶時，偶爾會因育兒觀念不同出現分歧，但雙方的出發點都是希望孩子健康成長，因此也很珍惜這段共同學習、共同成長的經歷。

這段特殊的家庭經歷也在社交平台引發討論。有網友認為，母女同年生育、一起坐月子及育兒，能夠互相照顧、交流經驗，形成「育兒戰友」的關係相當溫馨；也有網友注意到兩人相差18歲，代表母親約18歲時生下女兒，質疑當年是否未成年就懷孕。

湖南一對年紀相差18歲的母女日前先後生下寶寶。（取材自瀟湘晨報）
湖南一對年紀相差18歲的母女日前先後生下寶寶。（取材自瀟湘晨報）

精華 FAQ

  • 因為41歲母親與23歲女兒在同一年先後生產，孕期曾重疊，之後又一起坐月子、照顧新生兒，生活節奏幾乎同步，所以被形容為育兒戰友。

  • 廖小姐表示可以理解，也沒有排斥，認為母親過去為家庭與她的教育延後生育，如今家庭條件改善，迎接新生命是母親自己的選擇。

  • 不少網友覺得母女同年生育、互相照顧很溫馨，也有人注意兩人相差18歲，推算母親約18歲就生下女兒，進而質疑當年是否未成年懷孕。

上一則

高市戰歿者追悼致辭 中外交部敦促與軍國主義徹底切割

下一則

「密封檔案袋」被外婆拆了 湖南畢業生崩潰 網一片同情

延伸閱讀

愛孩子離家8個月？澎縣涉棄養的媽傳返家 貼告示稱愛小孩

愛孩子離家8個月？澎縣涉棄養的媽傳返家 貼告示稱愛小孩
撐起台灣勞力需求 女移工卻難安心育兒

撐起台灣勞力需求 女移工卻難安心育兒
童年受助結下跨世代緣分 李敏華感恩支持LA Open

童年受助結下跨世代緣分 李敏華感恩支持LA Open
澎湖男女生13孩疑棄養 8童擠4坪房 剛成年兄姊輟學養家

澎湖男女生13孩疑棄養 8童擠4坪房 剛成年兄姊輟學養家

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
十堰鄖西首次發現「秦嶺巨獸」。（取材自鄖西發布）

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

2026-08-16 07:30

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅