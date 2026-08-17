湖南41歲媽、23歲女兒同年生娃 一起坐月子一起顧娃

湖南一對年紀相差18歲的母女日前先後生下寶寶。（取材自瀟湘晨報）

湖南一對相差18歲的母女都在今年生產，對23歲的廖小姐來說，自己同時多了妹妹和女兒，也跟母親變成了「育兒戰友」。她表示，雖然與母親的育兒觀念時有分歧，但出發點都是為了寶寶好，很珍惜這段共同成長的溫暖旅程。

大河報報導，湖南岳陽一名41歲母親與23歲女兒今年相隔數月先後生下寶寶，兩人孕期一度重疊，不僅同時經歷懷孕、生產，也一起坐月子、照顧新生兒，從母女變成共同育兒的「戰友」。

據報導，41歲的母親足月順產一名男嬰，體重約8斤1兩，生產過程順利；23歲的女兒則曾面臨保胎及早產風險，最後經催產生下一名女嬰。兩個孩子年齡僅相差數月，也讓家中出現「女兒坐月子，媽媽也坐月子」的特殊情況。

廖女士表示，母親再婚已有10年。過去家中經濟條件較為緊張，母親還要負擔她的求學費用，因此一直沒有再生育。直到廖女士長大、成家，家庭經濟狀況有所改善，母親意外懷孕後，家人經過討論決定留下孩子。

對於母親再次生育，廖女士表示自己能夠理解，也沒有排斥。她認為，母親過去多年為了家庭及她的教育延後生育，如今家庭條件改善，再迎接一名孩子是母親自己的選擇。

兩人如今也因孩子產生更多交流。廖女士表示，母女一起照顧寶寶時，偶爾會因育兒觀念不同出現分歧，但雙方的出發點都是希望孩子健康成長，因此也很珍惜這段共同學習、共同成長的經歷。

這段特殊的家庭經歷也在社交平台引發討論。有網友認為，母女同年生育、一起坐月子及育兒，能夠互相照顧、交流經驗，形成「育兒戰友」的關係相當溫馨；也有網友注意到兩人相差18歲，代表母親約18歲時生下女兒，質疑當年是否未成年就懷孕。

湖南一對年紀相差18歲的母女日前先後生下寶寶。（取材自瀟湘晨報）