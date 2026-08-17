跟著王興興就對了 宇樹科技3名90後董事財務自由了

宇樹科技創始人王興興。（取材自21世紀經濟報導）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宇樹科技三位90後董事分掌硬件、算法與銷服核心。

宇樹科技三位90後董事分掌硬件、算法與銷服核心。 重點二： 公司IPO估值約610億元，三人帳面身家將大幅躍升。

公司IPO估值約610億元，三人帳面身家將大幅躍升。 重點三：三人均屬早期核心成員，陪王興興打造機器人商業化。

宇樹科技即將登陸科創板，三位重要人物浮出水面，分別是負責機械結構的楊知雨、負責算法與軟件研發的張陽光、負責銷服體系的陳立；三人均是宇樹科技董事，性格低調，極少露面，更是創始人王興興 的重要助手。

21世紀經濟報導，硬件、軟件、商業化，這家機器人龍頭的三塊核心拼圖，恰好由這三名90後負責。本次IPO，宇樹科技發行價150.8元/股，上市估值約610億元，作為人形機器人第一股，其市值有望飆升至千億元；這意味著，這三位高管的身家就將達到數千萬元乃至上億元，「根本財務自由了」。

身為硬件負責人兼研發技術結構總監的楊知雨，出生於1991年，擁有浙江大學機械與自動化專業碩士學位。他在公司成立不到兩個月的2016年10月便加入團隊，是宇樹科技的第一批員工。當時公司天使輪僅融資200萬元，團隊不足5人。楊知雨與王興興作為僅有的兩名主創成員，僅用一年時間就推出了國內首個對外零售的高運動性能四足機器人Laikago。

此後，他帶領團隊實現從0到1的突破，主導30餘項專利研發，構建了全棧自研機械設計體系，產品更登上央視春晚與美國「超級碗」。作為第一批獲得股權激勵的員工，楊知雨在2025年的薪酬為146.57萬元，IPO前間接持有公司0.49%股份，並出資900萬元參與員工2號資管計畫戰略配售，上市後帳面身家將達數億元。

負責銷服體系的陳立比楊知雨大一歲，是王興興的大學同學，擁有上海大學碩士學歷。他曾任職於海康威視，於2018年5月公司資金鏈最為窘迫時加入。陳立帶領團隊建立了線上線下、直銷經銷並舉的銷售體系，成功拓展科技企業、科研院所與海外巨頭訂單。2020年，他帶隊參加服貿會並促成與央視春晚的合作，讓機器人與明星同台演出，一舉打響品牌知名度，推動訂單爆發。

在他的商業化布局下，宇樹科技於2024年實現盈利，2025年營業收入達16.99億元，扣非淨利潤達5.9億元。陳立在2025年的薪酬為201萬元，僅次於王興興，IPO前間接持股0.26%，並出資300萬元參與資管計畫，帳面財富達億元級別。

出生於1993年的張陽光是三位董事中最年輕的一位，畢業於南開大學自動化專業，於2018年1月加入並擔任算法與軟件負責人。他擁有近10年足式及人形機器人運動控制算法研發經驗，主導了崎嶇地形穩定行走、高速奔跑、複雜舞蹈動作及空翻等核心技術攻關，並於2023年推動人形機器人全面實現端到端AI訓練。

在宇樹2025年出貨超5500台人形機器人的背景下，他帶領團隊構建了全棧自研的軟件與算法壁壘。張陽光在2025年的薪酬為199萬元，IPO前間接持股0.15%，並出資900萬元參與資管計畫。這三位90後高管與王興興並肩作戰，共同構成了宇樹科技邁向千億市值的核心力量。

宇樹科技即將登陸科創板。（取材自21世紀經濟報導）