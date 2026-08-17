不管封山…北京150人夜爬 領隊：少開手電筒 被逮全得回去
中國北京市最高峰東靈山為了生態復育，自2019年暫停對外開放。不過，仍有不少民眾為了看日出而組團「夜爬東靈山」，領隊還會提醒團員盡量別開手電筒，「被逮著全得回去」。
觀察者網報導，近來「夜爬東靈山看日出」在社群上成為熱門活動。一支有近150人組成的徒步隊伍為了規避巡查，在半夜12時許從山腳下出發，繞行野路上山。途中，領隊不時提醒，「手電筒盡量少開，蹭光就行了，被逮著全得回去」。
不過，一路上遍布大小碎石和淤泥，不少團員在黑暗中跌倒，多數人甚至只穿著普通的運動鞋就來登山，還有人帶著10歲左右的兒童一起來。山上手機收不到信號，走到山谷中時還可以看到洪水過境的痕跡。
報導質疑這類活動的安全性。由於中國尚未針對戶外徒步領隊資格做出明確規範，多數徒步團由旅行社發起運作，領隊持證情況參差不齊，「只要同一路線參加過三次，就能去帶隊，領隊其實就是來過的驢友」。
去年全中國共發生473起戶外探險事故，其中8成發生在山地。報導提醒，消費者在選擇戶外徒步活動時，要從經營主體、領隊資質、團隊配置、價格和提示等四個方面加以鑑別，遠離宣揚「有腿就能走，板鞋就能上」的徒步團。
因為不少民眾想在山頂看日出，於是透過社群相約組團夜爬，甚至從半夜出發走野路上山，還刻意避開巡查，顯示吸引力仍然很高。 隊伍約有近150人，凌晨時分從山腳出發繞行野路上山。領隊不斷提醒團員手電筒盡量少開、蹭光前進，避免被發現後整團被迫折返。 因為山路布滿碎石與淤泥，許多人穿普通運動鞋、在黑暗中跌倒，還有人帶兒童同行，加上無信號、路況受洪水影響，風險相當高。
精華 FAQ
因為不少民眾想在山頂看日出，於是透過社群相約組團夜爬，甚至從半夜出發走野路上山，還刻意避開巡查，顯示吸引力仍然很高。
隊伍約有近150人，凌晨時分從山腳出發繞行野路上山。領隊不斷提醒團員手電筒盡量少開、蹭光前進，避免被發現後整團被迫折返。
因為山路布滿碎石與淤泥，許多人穿普通運動鞋、在黑暗中跌倒，還有人帶兒童同行，加上無信號、路況受洪水影響，風險相當高。
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