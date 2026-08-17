不管封山…北京150人夜爬 領隊：少開手電筒 被逮全得回去

雖然官方禁止入山，但不少民眾為了看日出而組團「夜爬東靈山」，領隊還會提醒團員盡量別開手電筒，「被逮著全得回去」。(取材自觀察者網)

中國北京市最高峰東靈山為了生態復育，自2019年暫停對外開放。不過，仍有不少民眾為了看日出而組團「夜爬東靈山」，領隊還會提醒團員盡量別開手電筒，「被逮著全得回去」。

觀察者網報導，近來「夜爬東靈山看日出」在社群上成為熱門活動。一支有近150人組成的徒步隊伍為了規避巡查，在半夜12時許從山腳下出發，繞行野路上山。途中，領隊不時提醒，「手電筒盡量少開，蹭光就行了，被逮著全得回去」。

不過，一路上遍布大小碎石和淤泥，不少團員在黑暗中跌倒，多數人甚至只穿著普通的運動鞋就來登山，還有人帶著10歲左右的兒童一起來。山上手機收不到信號，走到山谷中時還可以看到洪水過境的痕跡。

報導質疑這類活動的安全性。由於中國尚未針對戶外徒步領隊資格做出明確規範，多數徒步團由旅行社發起運作，領隊持證情況參差不齊，「只要同一路線參加過三次，就能去帶隊，領隊其實就是來過的驢友」。

去年全中國共發生473起戶外探險事故，其中8成發生在山地。報導提醒，消費者在選擇戶外徒步活動時，要從經營主體、領隊資質、團隊配置、價格和提示等四個方面加以鑑別，遠離宣揚「有腿就能走，板鞋就能上」的徒步團。