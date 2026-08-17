我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「超異能英雄」女星海蒂潘妮迪亞過世 享年36歲

川普、金正恩「關係很好」讓美韓同盟關係緊張

小伙和妻吵架 AI推薦路線爬山散心 結果困杭州深山無人區

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
受困男子被救援人員攙扶下山。（取材自都市快報）
受困男子被救援人員攙扶下山。（取材自都市快報）

隨著科技發展，愈來愈多人生活仰賴AI，卻也可能因此將自己陷入險境。浙江杭州臨安童公尖近日發生一起登山受困事件，一名男子與妻子爭吵後心情鬱悶，臨時決定獨自登山，AI根據他的心理、性格、身高及體能等資訊，推薦杭州臨安浙西三尖之一的童公尖。男子依照建議前往，卻因缺乏登山經驗及裝備，在海拔1300多米處摔傷受困，最終由救援人員連夜救下山。

都市快報橙柿互動報導，8月12日晚間，杭州市臨安區狼行公益應急救援隊接獲警情，得知有人受困童公尖。當晚21時40分，救援隊會同民警及消防人員前往現場，經過約1個半小時徒步，在海拔約1300米處找到受困男子。當時男子坐在一把折疊小椅上，腳部及膝蓋多處擦傷，男子看到救援人員後表示：「給你們添麻煩了。」

求救小伙坐在椅子上。（取材自都市快報）
求救小伙坐在椅子上。（取材自都市快報）
救援人員在海拔1300公尺的山上發現受困男子。（取材自都市快報）
救援人員在海拔1300公尺的山上發現受困男子。（取材自都市快報）

男子體重約160斤，受傷後下山困難，救援人員先架著他往下走，約40分鐘後，由於山路陡峭，大家開始輪流攙扶。經過一段時間走走停停，眾人抵達山核桃林地，利用當地居民運送山核桃的小火車，協助男子下山。抵達山腳後，接應隊員立即為其腳部傷口消毒處置，整場救援持續至次日凌晨。

男子事後向救援人員說明，他是蘇州人，當天與妻子因生活瑣事發生爭吵，心情鬱悶，於是想獨自外出散心。但去哪裡並沒有明確計畫，便想到平時使用的AI軟體，詢問適合自己的戶外路線。

據男子描述，AI詢問他的心理狀況、性格、身高和體能後，推薦了杭州臨安浙西三尖的童公尖，男子接受建議後，從蘇州前往臨安，獨自登山。進入童公尖未開發區域後，他因山路陡峭不慎摔倒受傷，最終被困在山上。天黑後，他感到害怕，在手機仍有訊號的情況下撥打電話報警。

「這種靠AI指引戶外線路的遊客，在這麼多年的救援任務中，我們還是第一次碰到」，臨安狼行公益應急救援隊執行大隊長沈曉斌表示，AI可能整合了網路上驢友分享的童公尖徒步攻略，因此推薦了這條路線。

但男子平時很少登山，也沒有戶外運動習慣，這次出發時幾乎沒有準備專業裝備，只穿著板鞋、帶了一把折疊小椅子。沈曉斌表示，AI推薦路線時並未提醒男子需要準備哪些裝備，「這種AI推薦的，肯定是不靠譜啊」、「童公尖這樣海拔不斷升高的戶外路線，小伙肯定是吃不消的」。

據了解，童公尖海拔約1558米，屬於「浙西三尖」之一，山區地形複雜，部分區域尚未開發，山路陡峭，夜間氣溫較低，手機訊號也可能不穩定，此前也曾發生遊客受困事件。2024年12月，一名驢友在童公尖下山途中迷路，被困於海拔1500多米的未開發區域，救援人員於次日凌晨找到他。2025年11月，一名男子與兩名同伴徒步時因腳踝骨折受困海拔1500多米山頂，救援隊搜尋約2小時後將三人救下。

精華 FAQ

  • 男子因與妻子發生生活瑣事爭吵，心情鬱悶，便臨時想外出散心。他沒有明確目的地，改向AI詢問適合的戶外路線，最後依建議前往童公尖。

  • 男子平時少登山，也沒有戶外運動習慣，出發時幾乎沒帶專業裝備，只穿板鞋並帶折疊椅。進入未開發山區後因山路陡峭摔傷，天黑後才報警求助。

  • 救援隊在8月12日晚間接警後，聯同民警與消防徒步上山，於海拔約1300米處找到男子。之後先攙扶下撤，再借山核桃林地的小火車協助，整晚才完成救援。

上一則

「厄運只找苦命人」小伙5年還清300萬父債 19天後車禍亡

下一則

破產、收購頻傳 中國手術機器人業迎洗牌窗口期

延伸閱讀

山裡喊名字不能應答？ 北京老人迷信 錯過救援受困30小時

山裡喊名字不能應答？ 北京老人迷信 錯過救援受困30小時
租車沒給實體鑰匙 3人川西海拔3700米受困11小時

租車沒給實體鑰匙 3人川西海拔3700米受困11小時
河南22歲女獨闖南太行山 失聯14天後被發現命喪懸崖

河南22歲女獨闖南太行山 失聯14天後被發現命喪懸崖
巴基斯坦雪崩奪10命 中國籍王鍾被沖落千米 遺體尋獲

巴基斯坦雪崩奪10命 中國籍王鍾被沖落千米 遺體尋獲

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
十堰鄖西首次發現「秦嶺巨獸」。（取材自鄖西發布）

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

2026-08-16 07:30

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅