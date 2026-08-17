小伙和妻吵架 AI推薦路線爬山散心 結果困杭州深山無人區

受困男子被救援人員攙扶下山。（取材自都市快報）

隨著科技發展，愈來愈多人生活仰賴AI，卻也可能因此將自己陷入險境。浙江杭州臨安童公尖近日發生一起登山受困事件，一名男子與妻子爭吵後心情鬱悶，臨時決定獨自登山，AI根據他的心理、性格、身高及體能等資訊，推薦杭州臨安浙西三尖之一的童公尖。男子依照建議前往，卻因缺乏登山經驗及裝備，在海拔1300多米處摔傷受困，最終由救援人員連夜救下山。

都市快報橙柿互動報導，8月12日晚間，杭州市臨安區狼行公益應急救援隊接獲警情，得知有人受困童公尖。當晚21時40分，救援隊會同民警及消防人員前往現場，經過約1個半小時徒步，在海拔約1300米處找到受困男子。當時男子坐在一把折疊小椅上，腳部及膝蓋多處擦傷，男子看到救援人員後表示：「給你們添麻煩了。」 求救小伙坐在椅子上。（取材自都市快報） 救援人員在海拔1300公尺的山上發現受困男子。（取材自都市快報）

男子體重約160斤，受傷後下山困難，救援人員先架著他往下走，約40分鐘後，由於山路陡峭，大家開始輪流攙扶。經過一段時間走走停停，眾人抵達山核桃林地，利用當地居民運送山核桃的小火車，協助男子下山。抵達山腳後，接應隊員立即為其腳部傷口消毒處置，整場救援持續至次日凌晨。

男子事後向救援人員說明，他是蘇州人，當天與妻子因生活瑣事發生爭吵，心情鬱悶，於是想獨自外出散心。但去哪裡並沒有明確計畫，便想到平時使用的AI軟體，詢問適合自己的戶外路線。

據男子描述，AI詢問他的心理狀況、性格、身高和體能後，推薦了杭州臨安浙西三尖的童公尖，男子接受建議後，從蘇州前往臨安，獨自登山。進入童公尖未開發區域後，他因山路陡峭不慎摔倒受傷，最終被困在山上。天黑後，他感到害怕，在手機仍有訊號的情況下撥打電話報警。

「這種靠AI指引戶外線路的遊客，在這麼多年的救援任務中，我們還是第一次碰到」，臨安狼行公益應急救援隊執行大隊長沈曉斌表示，AI可能整合了網路上驢友分享的童公尖徒步攻略，因此推薦了這條路線。

但男子平時很少登山，也沒有戶外運動習慣，這次出發時幾乎沒有準備專業裝備，只穿著板鞋、帶了一把折疊小椅子。沈曉斌表示，AI推薦路線時並未提醒男子需要準備哪些裝備，「這種AI推薦的，肯定是不靠譜啊」、「童公尖這樣海拔不斷升高的戶外路線，小伙肯定是吃不消的」。

據了解，童公尖海拔約1558米，屬於「浙西三尖」之一，山區地形複雜，部分區域尚未開發，山路陡峭，夜間氣溫較低，手機訊號也可能不穩定，此前也曾發生遊客受困事件。2024年12月，一名驢友在童公尖下山途中迷路，被困於海拔1500多米的未開發區域，救援人員於次日凌晨找到他。2025年11月，一名男子與兩名同伴徒步時因腳踝骨折受困海拔1500多米山頂，救援隊搜尋約2小時後將三人救下。