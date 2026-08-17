紫光集團17億買地款遭東莞官方無償收回 纏訟多年劃句點
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東莞歷年引進投資規模最大、備受矚目的千億級項目——「紫光集團芯雲產業城」，在歷經數年土地爭執與法律訴訟後，終於迎來最終結局。廣東省東莞市自然資源局近日正式發布公告，依法解除與紫光集團兩家關聯公司的國有建設用地使用權出讓合同，無償收回其全額付款購買的258畝土地。法院終審判決確認政府決定合法有效，這場纏訟多年的土地爭議正式劃下句點。
南方都市報報導，回顧事件起因，2017年紫光集團與東莞市政府簽署戰略合作框架協議，規畫投資高達1000億元（人民幣，下同，約148.33億美元）建設紫光集團華南區總部暨芯雲產業城。2019年，紫光關聯公司「和融公司」與「和創公司」全額支付了17.21億元土地款，取得位於濱海灣新區交椅灣的258畝土地，並隨即宣布一期項目正式動工。
然而，2020年紫光集團爆發嚴重債務違約並進入破產重整，項目建設隨之停滯。東莞市自然資源局於2021年展開調查，認定該地塊未按約定進行開發，已構成閒置土地，且主因為「企業自身原因未能動工」。
2023年3月，東莞市自然資源局依據「閒置土地處置辦法」，開出徵收3.44億元土地閒置費的決定，並宣布無償收回該258畝國有建設用地。對此，企業相關負責人一度向媒體表示，全額支付17億元買地卻遭無償收回兼裁罰，「從事房產開發20多年聞所未聞」，隨即提起行政復議與行政訴訟，要求撤銷處分。
東莞市自然資源局則回應表示，土地依法無償收回絕非個案，一切皆依規辦理。案件經東莞市第一人民法院一審判決企業敗訴後，企業繼續提出上訴。2026年4月28日，法院作出終審判決，確認政府發出的「收回國有建設用地使用權決定書」合法有效。
今年8月11日，東莞市自然資源局發布公告，正式解除與和融公司、和創公司簽訂的出讓合同，收回相關宗地的國有建設用地使用權。從2017年盛大簽約至今，這項號稱東莞科技含量最高的千億級投資項目，在歷經近十年的沉浮與漫長訴訟後，最終以合同解除、土地收回劃上句點。
主因是紫光集團2020年爆發債務違約並進入破產重整後，項目長期停滯未按約定開發。東莞市自然資源局認定該地塊構成閒置土地，依法啟動收回程序。 2019年，紫光關聯公司和融公司、和創公司全額支付17.21億元土地款，取得東莞濱海灣新區交椅灣的258畝國有建設用地，並曾宣布一期工程動工。 法院終審判決確認東莞市自然資源局作出的收回國有建設用地使用權決定合法有效，之後官方於8月11日解除出讓合同，正式收回相關土地。
精華 FAQ
主因是紫光集團2020年爆發債務違約並進入破產重整後，項目長期停滯未按約定開發。東莞市自然資源局認定該地塊構成閒置土地，依法啟動收回程序。
2019年，紫光關聯公司和融公司、和創公司全額支付17.21億元土地款，取得東莞濱海灣新區交椅灣的258畝國有建設用地，並曾宣布一期工程動工。
法院終審判決確認東莞市自然資源局作出的收回國有建設用地使用權決定合法有效，之後官方於8月11日解除出讓合同，正式收回相關土地。
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