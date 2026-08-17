紫光集團17億買地款遭東莞官方無償收回 纏訟多年劃句點

圖為相關公告。（取材自南方都市報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紫光集團千億級芯雲產業城投資案最終落幕。

紫光集團千億級芯雲產業城投資案最終落幕。 重點二： 東莞官方依法解除出讓合同並無償收回258畝地。

東莞官方依法解除出讓合同並無償收回258畝地。 重點三：法院終審確認收回決定合法，企業敗訴定讞。

東莞歷年引進投資規模最大、備受矚目的千億級項目——「紫光集團芯雲產業城」，在歷經數年土地爭執與法律訴訟後，終於迎來最終結局。廣東省東莞市自然資源局近日正式發布公告，依法解除與紫光集團兩家關聯公司的國有建設用地使用權出讓合同，無償收回其全額付款購買的258畝土地。法院終審判決確認政府決定合法有效，這場纏訟多年的土地爭議正式劃下句點。

南方都市報報導，回顧事件起因，2017年紫光集團與東莞市政府簽署戰略合作框架協議，規畫投資高達1000億元（人民幣，下同，約148.33億美元）建設紫光集團華南區總部暨芯雲產業城。2019年，紫光關聯公司「和融公司」與「和創公司」全額支付了17.21億元土地款，取得位於濱海灣新區交椅灣的258畝土地，並隨即宣布一期項目正式動工。

然而，2020年紫光集團爆發嚴重債務違約並進入破產重整，項目建設隨之停滯。東莞市自然資源局於2021年展開調查，認定該地塊未按約定進行開發，已構成閒置土地，且主因為「企業自身原因未能動工」。

2023年3月，東莞市自然資源局依據「閒置土地處置辦法」，開出徵收3.44億元土地閒置費的決定，並宣布無償收回該258畝國有建設用地。對此，企業相關負責人一度向媒體表示，全額支付17億元買地卻遭無償收回兼裁罰，「從事房產開發20多年聞所未聞」，隨即提起行政復議與行政訴訟，要求撤銷處分。

東莞市自然資源局則回應表示，土地依法無償收回絕非個案，一切皆依規辦理。案件經東莞市第一人民法院一審判決企業敗訴後，企業繼續提出上訴。2026年4月28日，法院作出終審判決，確認政府發出的「收回國有建設用地使用權決定書」合法有效。

今年8月11日，東莞市自然資源局發布公告，正式解除與和融公司、和創公司簽訂的出讓合同，收回相關宗地的國有建設用地使用權。從2017年盛大簽約至今，這項號稱東莞科技含量最高的千億級投資項目，在歷經近十年的沉浮與漫長訴訟後，最終以合同解除、土地收回劃上句點。

東莞市第一人民法院。（取材自南方都市報）