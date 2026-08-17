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「厄運只找苦命人」小伙5年還清300萬父債 19天後車禍亡

中國新聞組／北京17日電
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8月17日，抖音博主「光sir」的故事，一夜之間戳中無數人的淚點。（取材自抖音視...
8月17日，抖音博主「光sir」的故事，一夜之間戳中無數人的淚點。（取材自抖音視頻）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：19歲男子14歲起背負300萬元父債，選擇不拋棄繼承。
  • 重點二：他靠電焊、叉車、裝修與短視頻收入，5年還清全部債務。
  • 重點三：清債19天後騎新摩托車遇車禍，送醫搶救仍不幸身亡。

中國一名年僅19歲的男子，14歲時因家庭突發變故背負高達300萬元（約44.5萬美元）的父債。他沒有選擇拋棄繼承，而是靠著過人的毅力與誠信，耗費五年青春打工還債，終於在今年7月將所有債務清零。不料，卸下重擔僅短短19天，他卻在騎乘新買的摩托車時發生嚴重車禍，送醫搶救後宣告不治，寶貴生命戛然而止，引發網路一片惋惜。

搜狐報導，據了解，該名男子為抖音內容創作者「光sir」。14歲那年家中欠下巨額債務，雖然在法律層面上，子女並無替父母償還債務的義務，但基於道義與責任，「光sir」選擇過早輟學踏入社會。這五年來，他做過電焊、開叉車、跑裝修等各種艱苦的體力活，後來又投入短視頻創作，一點一滴累積收入，將所有積蓄全數用於還債。

今年7月29日，「光sir」高興地向外宣布父債全數還清，迎來「無債一身輕」的新生活。苦盡甘來的他，8月14日購買了一輛心儀已久的摩托車，期盼展開屬於自己的人生。

然而悲劇卻在隔天猝不及防地發生。8月15日中午，「光sir」騎乘摩托車經過路口時未能及時減速，與一輛小轎車發生猛烈碰撞。雖然緊急送往醫院搶救，最終仍回天乏術。從還清債務到不幸離世，屬於他的自由時光僅維持了短暫的19天。

消息曝光後，不少網友心疼留言：「麻繩專挑細處斷，厄運只找苦命人」、「拚盡全力跨過命運的坎，卻沒能換來善待」。

這起悲劇除了讓人感到意難平，也引發社會兩點深刻反思：首先，少年的誠信與擔當值得敬佩，但絕不應將「父債子還」當作道德枷鎖綁架年輕一代；其次，當人們歷經長期高壓並終於苦盡甘來時，往往容易放鬆警惕，但無論何時都必須守住安全底線。生命唯有一次，遵守交通安全、珍惜當下，才能真正守護得來不易的幸福。

精華 FAQ

  • 他在14歲時因家庭突發變故，家中背負約300萬元債務。雖然法律上子女不必替父母還債，但他出於道義與責任，選擇不拋棄繼承，提前踏入社會償債。

  • 這5年裡，他做過電焊、開叉車、跑裝修等高勞力工作，後來又投入短視頻創作，將賺得的收入與積蓄幾乎全部用來還債，最終在今年7月把債務清零。

  • 他在7月29日宣布父債還清，8月14日買了心儀的摩托車，卻在隔天騎車經過路口時與小轎車猛烈碰撞，送醫後不治身亡。從清債到離世僅19天，令人唏噓。

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