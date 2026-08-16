中國暑期旅遊亂象：6天行程換5家旅行社、不購物就沒飯吃

央視財經報導，記者在網路直播間下單「雲南昆大麗跟團行程」，原訂5天4夜、吃住玩全包僅需人民幣999元，業者並免費升級為6天5夜，宣傳明確標示全程僅有2處購物點，遊客「自願消費、全程無強制」。（取材自央視財經）

中國央視「財經調查」記者實測雲南昆明、大理、麗江6天5夜低價團，業者原先宣稱「自願消費、全程無強制」，實際上導遊不僅要求遊客購買翡翠，甚至暗示「不購物就不安排吃飯」。央視曝光後，雲南省文化和旅遊廳16日晚間宣布，已對涉事旅行社、導遊及購物場所展開調查。

據央視財經16日報導，記者在網路直播間下單「雲南昆大麗跟團行程」，原訂5天4夜、吃住玩全包僅需人民幣999元（約148.1美元），業者並免費升級為6天5夜，宣傳明確標示全程僅有2處購物點，遊客「自願消費、全程無強制」。

不過，央視記者抵達昆明簽署旅遊合同時發現，原本線上經營主體為雲南傣遇國際旅行社，但簽約主體卻變成山東未來國際旅行社昆明分公司，落地地接單位又是麗江鴻輝旅行社。央視調查發現，該旅遊行程被4家機構層層分包，網路銷售、中間對接、合同簽約及落地接待分屬不同旅行社，合同更列出4處購物場所，與業者原先宣稱的2處不同。

報導指，行程第2天起，導遊便開始向遊客抱怨團費過低，稱「你交了多少錢，你自己心裡面非常清楚，連這一路行程的吃喝拉撒成本錢都不夠」，暗示遊客應透過購物填補虧損。

到了翡翠購物環節，導遊甚至直接要求「全車每個人都必須購買翡翠，否則不能離開商場」。記者拒絕消費後，不僅遭銷售人員請到店外，線上旅遊管家還接連致電，稱如果不參與購物，可能取消住宿、取消景點，並按擅自離團處理。

整場翡翠購物耗時近3個小時，直到多數遊客完成消費才能返回遊覽車。由於翡翠銷售業績不佳，車上隨後又開始推銷鮮花餅。前一段導遊結束工作後，麗江段又換上另一名導遊接手，整趟旅程下來，央視記者接觸到的旅行社已增加至5家。

到了行程第5天，遊客又被帶往黃龍玉及藥材賣場。其中一名導遊催促遊客消費時稱，「都是千年的狐狸，萬年的妖，沒有必要相互之間談聊齋吧？痛痛快快地買，買好了咱們就走。」到了藥材店，還暗示「不購物就不安排吃飯」。央視統計，整趟6天5夜的昆大麗行程，約四分之一時間都花在購物門店。

另一組央視記者實測人民幣1000元的「西雙版納4天3夜純玩團」，業者原先保證「零購物、零自費」，實際上卻僅安排3處正式遊覽景點，另外前往茶葉、乳膠、蠶絲、保健藥材及銀器等5處購物場所。首個景區還被要求額外支付60元電瓶車費，並推銷660元套票。

央視進一步調查低價遊背後產業鏈發現，部分旅行社以低價甚至虧本方式招攬遊客，再把具有消費能力的遊客交給地接社，不僅不支付接待費，甚至反過來向地接社收費，業界稱為「負團費」。地接社接團時已處於虧損，只能依靠遊客購物、自費項目的回扣填補成本。

報導稱，由於最終能賺多少取決於遊客消費金額，業界又將這種模式稱為「賭團」。為分攤風險，部分地接旅行社還會把同一旅行團分段轉包給不同業者。央視取得的旅行社文件甚至列出每名遊客必須創造的最低返利「賭值」，以及導遊、司機的提成標準，其中一單鮮花餅，導遊可獲人民幣20元、司機可獲15元返佣。

央視節目16日晚間播出後，雲南省文化和旅遊廳隨即發布通報表示，高度重視報導所反映的「低價團」問題，已立即組織相關州市，對涉事旅行社、導遊及購物場所展開調查，「一經查實，將依法依規嚴肅處理」。

央視曝光雲南低價團亂象，導遊在催促遊客消費時稱，稱「都是千年的狐狸，萬年的妖」，要求遊客「痛痛快快地買，買好了咱們就走」。（取材自央視財經）