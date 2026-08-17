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浙江準大學生暑假跑外賣 3天倒虧700元…領悟1件事

中國新聞組／北京17日電
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小潘送外賣中。（取材自大風新聞）
小潘送外賣中。（取材自大風新聞）

高考結束後，不少準大學生利用暑假尋找兼職，提前體驗社會，其中不少人可能會選擇送外賣，但這行並沒有想像中好賺。如今已在北京郵電大學就讀的小潘回憶高中畢業的那年暑假，短短三天的外賣騎手經歷讓他最終虧損700多元（人民幣，下同，約104美元），但也讓他重新認識不同工作的門檻，以及自己的特長。

大風新聞報導，當年拿到大學錄取通知書後，小潘覺得暑假漫長，看到不少同學開始找兼職，便對街頭穿梭的外賣騎手產生興趣。「那時候特別好奇，想親身感受一下這份工作到底是什麼滋味」。於是，他前往驛站租借電動車，並準備頭盔、保溫箱及保險等用品，前期投入近900元。

然而，真正開始送餐後，小潘才發現工作難度遠超於預期。從未跑過外送的他，對小區分布、樓棟位置及街道路線都不熟悉，接到訂單後，他經常走錯路或繞遠路，導致訂單超時，接了一筆又一筆的平台罰款。

當時正值盛夏，浙江寧波氣溫較高，小潘每天騎車在外奔波，一天下來實際收入僅有幾十元。到了第三天，他開始感到疲憊，「我整個人都有點麻木了，就是機械地取餐、送餐、趕路，腦子空空的，只有身體在移動，時間好像一下子就耗沒了」。

最終，小潘決定結束這份兼職。三天下來，他送餐收入只有100多元，扣除租車、設備等前期成本後，總共虧損700多元。不過，租來的電動車並沒有因此閒置，他隨後找到家教兼職，改用這輛電動車作為上門授課的交通工具。

回顧這段經歷，小潘認為，外賣工作看似只是取餐、騎車和送餐，實際上涉及路線規畫、時間安排等要求，「看著簡單，實際上特別考驗路線規畫和時間把控，每個行業都有各自的門檻」。相比之下，家教需要運用在學校所學的知識，也更符合他的長處。小潘表示，這次經歷讓他體會到不同工作的實際情況，也進一步認識自己的優勢。

除了工作本身，小潘也從這次虧損中注意到租車價格存在差異，後來他經過電動車門店詢問才發現，部分門店月租價格約300元，比他最初在驛站租車的成本低很多。對此，他提醒自己：「但凡要預先掏錢投入的事，一定要貨比三家，別被信息差繞進去。」

精華 FAQ

  • 他想趁高考後的暑假體驗社會，也好奇外賣騎手的工作內容，於是投入送餐；但因不熟路線、常超時與被罰款，3天下來反而虧損700多元。

  • 他先租電動車並準備頭盔、保溫箱和保險等用品，前期投入近900元；3天送餐只賺到100多元，扣掉成本後最終虧了700多元。

  • 他認為外賣不只是取餐送餐，還很考驗路線規畫與時間把控，也因此更了解自己的優勢；之後改做家教，並提醒自己凡是要先掏錢投入的事都該先貨比三家。

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