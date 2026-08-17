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獨庫公路遊客車內拋出垃圾 男1動作硬核勸阻 網友大讚

中國新聞組／北京17日電
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馮先生將垃圾丟回前方車輛，並訓斥對方不應亂丟垃圾。（視頻截圖）
馮先生將垃圾丟回前方車輛，並訓斥對方不應亂丟垃圾。（視頻截圖）

在路上看到有人亂丟垃圾，你會怎麼做？近日一段拍攝於新疆獨庫公路的視頻在社交平台引發關注，一名男子在堵車時下車，將前車乘客拋出的垃圾撿起後扔回車內，並喝斥：「扔了多少垃圾了？後面不看嗎？羞不羞？後面全是遊客。這個臉不要嗎？」該則視頻收獲超過16萬點讚數，網友大讚「好樣的」、「太佩服這種勇士了」。當事人馮先生受訪表示，發布視頻是希望呼籲遊客文明出行、共同維護沿線環境。

大風新聞報導，33歲的馮先生是新疆伊犁本地人，從事旅遊領隊工作，平時兼任司機及導遊，負責接送遊客並介紹當地人文歷史。8月7日中午，他帶著旅客行駛在獨庫公路上，由於當時正值旅遊旺季，路上車流較大，車輛出現堵塞。

馮先生回憶，堵車期間，前方一輛車多次有人向車外扔垃圾，「一會兒一個塑料袋，一會兒一個水瓶，我實在忍受不了了」。他隨後下車，將垃圾撿起扔回前車，並出言制止。

馮先生表示，涉事車輛為本地車輛，車內是一家人，扔垃圾的是一名十七、八歲的孩子，父親正在駕駛，後排還坐著母親、奶奶和妹妹。當時家人沒有制止其行為，「這麼大了，家裡人也不管，我實在生氣」。

視頻在網路上傳播後，也有人質疑事件是否為擺拍。馮先生否認這一說法，表示視頻由同行旅客拍攝，是後才發給他。自己拿到視頻後曾考慮很久是否發布，「我的初心是想告訴大家，亂扔垃圾不對，碰到不文明行為也應該勇敢制止。」同時，他擔心涉事者遭到網路攻擊，因此發布時將車輛信息打碼。

馮先生的「硬核勸阻」引發網友共鳴，不少人留言說「這件事我一直想幹，奈何膽子小，怕人家打我」，也有人稱讚馮先生是「所有人的榜樣」、「你是在教這個十七八歲的孩子怎麼做一個合格的成年人」。

此次事件也再次引發對獨庫公路垃圾問題的關注。獨庫公路每年僅開放約四個月，旅遊旺季期間客流集中，沿線垃圾清理一直是管理工作之一。2024年旅遊旺季，新疆文旅廳公布的數據顯示，獨庫公路沿線日均垃圾量達8噸，較2021年增加120%。相關報導還稱，沿線土壤曾檢出微塑料，部分路段地下水中的塑料微粒含量超過相關標準，顯見垃圾問題嚴重。

馮先生表示，近年來獨庫公路周邊增加了攝像頭和交警巡邏，環衛工作者也多了不少，但「對環保的治理速度，是怎麼也趕不上不文明行為的破壞速度的」。他呼籲每一名外出旅遊的遊客，都應對山河心存敬畏，也應約束好自身的行為，真正做到文明出行。

精華 FAQ

  • 因為一名男子在堵車時下車，將前車乘客丟出的垃圾撿起後扔回車內，並當場喝斥對方不文明行為，畫面強烈，獲得超過16萬點讚。

  • 馮先生是新疆伊犁本地人，從事旅遊領隊工作。8月7日中午他帶旅客行駛獨庫公路，因旅遊旺季車流壅塞，目睹前車多次向外丟垃圾後出面制止。

  • 事件再次凸顯獨庫公路旅遊旺季垃圾量龐大、清理壓力沉重，相關數據顯示沿線日均垃圾量已達8噸，且曾檢出微塑料，顯示治理仍追不上破壞。

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