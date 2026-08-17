影迷獵奇爭睹「牛來」 自己人大連卻不挺、下架該片

中國國產動畫電影「牛來」因畫面粗糙、劇情荒誕，意外在社群平台暴紅。（取材自新民晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 動畫片《牛來》因粗糙獵奇內容意外在社群爆紅。

動畫片《牛來》因粗糙獵奇內容意外在社群爆紅。 重點二： 上映初期票房慘淡，後因熱搜帶動暴增至920萬元。

上映初期票房慘淡，後因熱搜帶動暴增至920萬元。 重點三：大連影院以怕影響形象為由，下架這部自家導演作品。

中國國產動畫電影「牛來」因畫面粗糙、劇情荒誕，意外在社群平台暴紅，不少觀眾抱著「我倒要看看有多爛」的心態進戲院，讓原本乏人問津的電影票房突破920萬（人民幣，下同，約136萬美元），更擠進今年國產動畫片前十。「牛來」導演信雨萌是大連人，大連多家影院卻不挺自家人，反而下架該片，原因是「怕影響大連形象」。

綜合九派新聞、明報等媒體報導，「牛來」8月5日上映，首日票房僅3420元，上映九天累計票房也才7169元，但隨著電影相關話題陸續登上社群平台熱搜，討論迅速升溫，8月15日單日票房一度暴增逾200倍，至17日早上累計票房突破920萬元，躋身2026年中國院線動畫片票房前十，預測總票房超過1837萬元。

電影引發討論的原因，主要集中在製作質感。網友形容影片「建模粗糙、畫面抽象、製作簡陋、劇情荒誕」，有人指人物建模扭曲、動作僵硬，甚至出現穿模、貼圖模糊及字幕錯字等情況。也有觀眾表示，雖然「畫質有點醜」，但全程都在笑。

隨著討論擴散，「牛來」逐漸演變成一場網路狂歡，有人替電影重新製作海報，有人購票後透過座位排列擺出「牛」字，也有人以電影相關內容創作迷因。部分觀眾則因片名「牛來」與「牛市來」諧音而購票打卡，電影熱度也一度延伸至股市討論。

然而，在電影票房快速上升之際，大連卻傳出戲院將下架「牛來」，不再上映。一名當地影院工作人員直言：「那個片子那麽差，你們為什麼要看啊？（因為是）大連人做的，怕影響大連形象。」

「牛來」導演信雨萌16日也現身社交平台發文，表示沒想到這部耗時五年、與母親兩個人一點點打磨出來的作品，會收穫這麼多人的目光。

信雨萌表示，他坦然承認「牛來」還有非常多粗糙、不足的地方，很多批評都一條一條認真看完了，「大家願意花費時間買票觀看，本身就是一份沉甸甸的尊重」。他也感謝每一位走進影院的觀眾，「無論你看完是喜歡還是失望，都由衷謝謝你願意給『牛來』一次機會」。

目前網路上也出現多個自稱「牛來」官方團隊或導演的帳號，但發行方表示，電影目前全平台暫未開設官方帳號，相關冒充帳號並非主創團隊。

「牛來」票房已逼近千萬。（取材自貓眼）