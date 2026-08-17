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吳艷妮13秒12奪冠 全錦賽3連冠+6冠王 瞄準名古屋亞運

中國新聞組／北京17日電
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吳艷妮（右）以13秒12拿下全錦賽女子100米欄三連冠及六冠王。（取材自微博）
吳艷妮（右）以13秒12拿下全錦賽女子100米欄三連冠及六冠王。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：吳艷妮以13秒12奪得全錦賽女子100米欄冠軍。
  • 重點二：她完成全錦賽女子100米欄三連冠與六冠王。
  • 重點三：名古屋亞運在即，吳艷妮仍需提升成績拚突破。

2026年全國田徑錦標賽女子100米欄決賽16日在浙江衢州舉行， 四川田徑名將吳艷妮以13秒12的成績率先衝線，成功奪冠，實現個人在該項目上的全錦賽三連冠及六冠王。她的下一個目標應該是名古屋亞運會，亞洲紀錄12秒44，吳艷妮要想在這個平台上有所突破，得把成績再提一提。

綜合錦觀新聞、網易號報導，決賽中，吳艷妮位於第7道出場。第一次起跑時，吳艷妮因無正當理由導致起跑中止，吃到一張黃牌。比賽重新開始後，吳艷妮迅速調整狀態，在第3個欄後建立起領先優勢並保持到最後，最終成績為13秒12（風速+0.1m/s）。

天津隊吳安琪以13秒32獲得亞軍，福建隊姜李韻喆以13秒37摘得銅牌。其他選手成績集中在13秒32到13秒71之間。 中國女子100米欄具備一定競爭厚度，但吳艷妮的領先位置依舊穩固。

此次奪冠後，吳艷妮延續了自2018年以來在全國錦標賽女子100米欄項目上的統治力。此前她曾分別在2018年（13秒17）、2020年（13秒09）、2021年（12秒98）、2023年（12秒93）、2024年（13秒05）和2025年（13秒15）六次奪得該項目冠軍。憑借本次勝利，吳艷妮成就了全錦賽三連冠，同時加冕「六冠王」。

吳艷妮個人最好成績12秒74，創於2024年全國田徑冠軍賽。 今年6月的全國田徑冠軍賽暨亞運選拔賽，她已經跑出12秒99，成為當年首個打開13秒大關的中國選手，拿到了名古屋亞運會的參賽資格。

全國紀錄由張瑜在1993年創造，成績12秒64，亞洲紀錄由希希金娜在1995年創造，成績12秒44；吳艷妮距離這些紀錄還有差距，但在中國賽場無人能撼動她的位置。

今年8月15日，日本選手田中佑美在奧地利一場比賽中跑出12秒59，刷新個人最好成績，也刷新了日本全國紀錄。 這個成績比吳艷妮的個人最佳快0.15秒，是亞洲賽場上的強勁對手。 名古屋亞運會上，吳艷妮要面對的競爭壓力不小。

吳艷妮以13秒12拿下全錦賽女子100米欄三連冠及六冠王。（取材自錦觀新聞）
吳艷妮以13秒12拿下全錦賽女子100米欄三連冠及六冠王。（取材自錦觀新聞）

精華 FAQ

  • 她在浙江衢州舉行的決賽中跑出13秒12，風速為+0.1m/s，最終率先衝線奪冠。這也是她延續在全錦賽女子100米欄項目的強勢表現。

  • 她完成全錦賽女子100米欄三連冠，並累積6次奪冠成為「六冠王」。她自2018年以來多次稱霸此項目，顯示在國內賽場的統治力相當穩固。

  • 她下一個目標是名古屋亞運會，雖然已取得參賽資格，但要在亞洲賽場爭取突破，仍需把成績再提升，因為亞洲紀錄與日本強手都帶來不小壓力。

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