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「吃苦夏令營」收費5萬 讓娃上山砍柴餵豬 學員邊哭邊做

記者賴錦宏／綜合報導
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今年暑假，主打苦難教育的「吃苦夏令營」走紅；圖為學童在農家種地，邊種邊哭。（取材...
今年暑假，主打苦難教育的「吃苦夏令營」走紅；圖為學童在農家種地，邊種邊哭。（取材自海報新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國多地出現主打苦難教育的吃苦夏令營。
  • 重點二：營隊要求孩子砍柴餵豬挖土換取基本物資。
  • 重點三：專家指短期高壓勞動難以真正改善行為。

今年暑假，一種主打苦難教育的「吃苦夏令營」在中國走紅，不少家長花費人民幣數千至上萬元，將孩子送到偏遠山村農耕勞動。主辦機構宣稱，這樣的活動能矯正小孩不良習慣並培養感恩之心，但專家指出，刻意營造艱苦環境難以根治行為問題，高壓下的服從僅屬於應激反應，效果難以持久。

據封面新聞報導，此類夏令營主要分布於四川、雲南及貴州等地的偏遠農村，收費由10天約5000元（人民幣，下同，約741美元）至30天逾萬元（約1483美元）不等，名額不多競爭激烈，不少家長需要排隊報名。

與傳統研學團不同，此類夏令營要求學員在封閉管理下遠離手機和網路，入住合作農戶家中，每日需早起砍柴、餵豬、挖馬鈴薯等，還需要親自售賣農作物，賺「工分」換取基本生活物資。若學員無法完成勞動任務，更只能以水煮馬鈴薯充飢。對於如何說服孩子參加，有機構甚至向家長建議，可以用「鄉村研學」為名將孩子「騙」至營地。

相關機構稱，活動主要希望讓孩子切身感受辛苦，知道金錢得來不易。針對有部分孩子受訓時到哭鬧，他們表示：「剛開始都這樣很正常，熬幾日就適應了，還有孩子主動提出延長時間呢！」

對於夏令營的實際成效，家長的評價則是兩極。成都一名高姓家長表示，其就讀初一的女兒原本沈迷手機且作息散漫，參加夏令營後雖然抱怨農活辛苦，但亦逐漸適應勞動，更認為過程有趣。

但上海一名馬姓家長指出，其7歲女兒參與十多天的夏令營後回到家中，此前拖沓、賴床及挑食等生活習慣完全沒有改善。

事件引發網友關注，有網友分享親友經驗表示，孩子在缺乏基本設施、數天無法洗澡的環境下生活，認為這種「無苦硬吃」的教育模式沒有必要，更有人形容該夏令營是「花錢受罪」。但亦有中國網友認為，「人教百遍不會，事教人一遍記得」，認為活動有助於提升孩子的同理心與自驅力。

中國教育專家指出，孩子沈迷手機或拖拉懶散，往往源於長期教養方式不當及親子溝通缺失，絕非短期高強度勞動所能根治。孩子在嚴苛環境下展現的「懂事」或「悔過」，大多是出自恐懼的短期應激反應，並非真正的認知覺醒，一旦回到原本的生活環境極易出現反彈。

精華 FAQ

  • 學員多被安排住進合作農戶家中，遠離手機與網路，並在封閉管理下早起砍柴、餵豬、挖馬鈴薯，還要售賣農作物換取工分與基本生活物資。

  • 主辦方強調活動可讓孩子體會辛苦、懂得金錢得來不易，部分家長也希望藉由短期勞動，矯正孩子沉迷手機、拖拉散漫等生活習慣。

  • 專家認為，孩子在高壓環境下表現出的懂事或悔過，多半只是恐懼下的短期應激反應，真正的問題仍在長期教養與溝通，回到原環境後容易反彈。

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