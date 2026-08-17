中國幼教師需求減 院校加快轉型 攻無人機、機器人
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中國出生人口變化衝擊幼教領域。中國教育部數據顯示，2025年學前教育專任教師降至261.26萬人，較前1年減少21.93萬人。部分高校近年陸續停招或撤銷學前教育科系，以培養幼教師資為主的院校也加快轉型，跨足無人機、具身智慧機器人及養老服務等領域。
第一財經報導，2024年中國學前教育專任教師有283.19萬人，去年1年減少近22萬人。報導指，人口結構變化也對以培養幼教師資為主的師範院校及高校幼師相關科系帶來明顯影響。
報導舉例，西安美術學院2025年停招藝術教育、學前教育科系；山西電子科技學院去年也擬撤銷包括學前教育在內的6個科系。肇慶學院日前公布2026年大學生轉系情況，44個科系有學生轉出，其中以學前教育29人最多。
報導指，一些以培養幼教師資為主的師範院校也加快轉型調整。駐馬店幼兒師範高等專科學校在強化學前教育、早期教育等師範科系的同時，積極拓展智慧製造、數位媒體藝術及現代服務等非師範領域，今年計畫申報無人機應用技術、具身智慧機器人技術等8個新科系。衡陽幼兒師範高等專科學校則明確提出向計量職業技術學院轉型。
無人機駕駛員（操作員）已被納入中國國家職業技能標準體系。中國人社部2021年頒布「無人機駕駛員國家職業技能標準」，無人機駕駛員職業技能共分5級，由5級初級工、四級中級工、三級高級工，進階至二級技師及一級高級技師。
無人機相關技能可應用於航拍、植保、巡檢及測繪等領域，必須持有執照才能操作上崗。操控小型、中型及大型民用無人機者，須接受安全操控培訓、通過民航管理部門考核，並取得相應操控員執照。
目前中國的無人機操作員正成為熱門行業，許多建築工地、農牧林地以往靠三輪車蜿蜒山路運送建材或貨物等物資，現在都改用無人機吊送。
中國教育部數據顯示，2025年學前教育專任教師降至261.26萬人，較前1年減少21.93萬人，反映出生人口下降已明顯衝擊幼教師資需求。 西安美術學院2025年停招藝術教育與學前教育科系，山西電子科技學院也擬撤銷含學前教育在內的6個科系，顯示相關招生正快速收縮。 部分幼師院校正從師範培育轉向智慧製造、數位媒體藝術、現代服務等領域，並申報無人機應用技術、具身智慧機器人技術，甚至轉向計量職業教育。
精華 FAQ
中國教育部數據顯示，2025年學前教育專任教師降至261.26萬人，較前1年減少21.93萬人，反映出生人口下降已明顯衝擊幼教師資需求。
西安美術學院2025年停招藝術教育與學前教育科系，山西電子科技學院也擬撤銷含學前教育在內的6個科系，顯示相關招生正快速收縮。
部分幼師院校正從師範培育轉向智慧製造、數位媒體藝術、現代服務等領域，並申報無人機應用技術、具身智慧機器人技術，甚至轉向計量職業教育。
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