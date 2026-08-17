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北京消費節推「買賣機器人」 打通應用最後1里路

中國新聞組／綜合報導
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北京經濟技術開發區（下稱經開區）15日啟動「2026E-Town機器人消費節」，以「買賣機器人，到北京亦莊」為主題，打通從技術到市場最後1公里。

中新社報導，今年消費節從資金投入、場景布局、消費體驗3個維度進行升級。促消費專項資金從首屆的1500萬元（人民幣，下同，約222.5萬美元）提升至1800萬元，重點向人工智能、具身智能產業傾斜。

今年消費節布局特色消費場景，聯動2026世界機器人大會，在去年基礎上新增9600平方米機器人消費街區，設置品牌展示、科技文創、特色餐飲、互動娛樂四大板塊近百個展位，投放50餘款覆蓋教育、養老、家庭場景的機器人體驗設備，首創「內場看未來、外場買現在」消費模式。

今年消費節將持續至8月26日。活動期間，將推出3條工業科技研學線路—AI智能探索、航天逐夢和智駕未來，由無人駕駛小巴串聯北京火箭大街等點位。同時，京東開設機器人消費節專屬專區，上線600餘款機器人商品，配套線上專項補貼，開展首發、專場促銷、直播帶貨等活動。消費券補貼覆蓋AI感知設備、AI mini主機等新興智能硬件品類，豐富「AI+消費」場景。

2025年8月，全球首屆E-Town機器人消費節在經開區舉辦，整體銷售額突破3.3億元，售出機器人及相關產品超19萬台。

精華 FAQ

  • 本屆活動以「買賣機器人，到北京亦莊」為主題，目標是打通機器人從技術研發到市場銷售的最後1公里，讓消費者更容易接觸與購買機器人產品。

  • 促消費專項資金由首屆1500萬元提高到1800萬元，並新增9600平方米機器人消費街區，規劃品牌展示、科技文創、特色餐飲與互動娛樂四大板塊。

  • 現場將展示50餘款體驗設備，京東也設立專區上架600餘款商品並提供補貼，同時推出研學線路與直播促銷，活動持續至8月26日。

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