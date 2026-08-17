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北京700歲中軸線 「最美漫步道」圈粉中外遊客

中國新聞組／綜合報導
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中外遊客熱情遊覽北京中軸線。（本報北京傳真）
中外遊客熱情遊覽北京中軸線。（本報北京傳真）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京中軸線申遺兩周年，正陽門全面開放並推最美漫步道。
  • 重點二：7.8公里中軸線串聯古蹟與市井，打造混搭式城市觀光體驗。
  • 重點三：夜遊、展覽與市集吸引中外遊客，洋面孔在各景點愈來愈多。

北京中軸線申遺成功兩周年之際，正陽門實現全面開放，中軸線「最美漫步道」發布，7.8公里的「古都之脊」將厚重的歷史融入滾燙的市井煙火，「混搭」範兒成為中軸線「圈粉」的獨家秘笈。

正陽門城樓日前時隔六年重新開放。城樓一層「巍巍正陽」基本陳列展串聯正陽門600餘年歷史。城樓還設置了咖啡茶飲區和文創空間，可坐在城樓上，喝正陽門咖啡，賞中軸線美景。城樓周邊還設計了16處打卡點，可參觀城樓券洞、明代石獅等。

北京中軸線「最美漫步道」也於近日發布，包括「探胡同文藝，聽暮鼓晨鐘」「登景山之巔，賞最美晚霞」「尋千年古樹，浸露臺微風」等主題，串聯中軸線沿線多處遺產點與人文節點。

景山公園、故宮博物院、國家博物館、天壇公園等穿著中國傳統服飾旅拍的遊客裡，洋面孔越來越多。一位導遊笑言：「在故宮東華門附近轉上一圈，至少能碰上七、八位金髮碧眼的格格。」

坐落在先農壇的北京古代建築博物館，「中國古代藻井藝術展」在太歲殿東配殿開展，借助數位化展示呈現藻井精巧繁複的構造與藝術世界。

天色擦黑，鼓樓腳下的「露天電影院」開場。「It's amazing！」法國遊客安布林說，「白天我們在北京中軸線的古建築裡看了數字光影秀和一些表演，沒想到還有夜場活動，非常酷。」

鐘鼓樓文化廣場上，旱地冰球賽激戰正酣，一群大爺揮杆，路過的外國遊客停下來觀賽叫好。

天氣好時，紅橋市場頂層的觀壇藝術空間露台一位難求。遊客把祈年殿限定美景和創意茶點拍進視頻，將朋友圈變成北京中軸線「廣告位」。德國遊客雷奧說：「換個視角看中軸太棒了！」

永定門附近，依託明代院落改造的茶館開門迎客，茶文化市集、評書演出等活動不斷檔。五位外國留學生圍坐在露天休息區，咂摸老北京大碗茶的味道。「很特別。」一位俄羅斯留學生笑著說，「我們從先農壇一路走到這裡，北京中軸線令人沉醉。」

精華 FAQ

  • 正陽門全面開放，推出「巍巍正陽」展覽與咖啡文創空間，並發布7.8公里的「最美漫步道」，把歷史遺產、城市景觀與日常生活體驗串聯起來。

  • 漫步道以多個主題串聯中軸線沿線遺產點與人文節點，如探胡同、登景山、尋古樹等，讓遊客在步行中同時感受古建、風景、文化與市井氛圍。

  • 因為中軸線把古建、數位展演、夜場活動與市集茶館混搭得很有特色，像鼓樓露天電影院、鐘鼓樓廣場賽事、紅橋市場露台和永定門茶館，都讓外國遊客印象深刻。

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