我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

還記得她嗎？「中國第一車模」嫁加拿大富商 近照曝光

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
翟凌近照。（取材自抖音視頻）
翟凌近照。（取材自抖音視頻）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：翟凌淡出中國娛樂圈後，定居加拿大溫哥華並育有兩名兒子。
  • 重點二：她曾因2008至2009年車展表現走紅，被封為中國第一車模。
  • 重點三：2010年親密視頻外流重創事業，如今改以本名低調生活。

曾因亮眼外型及車展表現受到關注的模特兒翟凌，近年逐漸淡出中國娛樂圈。近日，她的近況再次受到網友討論。38歲的翟凌目前定居加拿大溫哥華，婚後育有兩名兒子，生活重心轉向家庭與個人興趣，與當年頻繁出現在車展鎂光燈下的形象相比，生活低調許多。

自媒體引述「精典劇透社」報導，翟凌出生於山東，身高約177公分，曾接受服裝表演相關專業訓練。2005年至2006年間，她先後參加多項模特兒賽事並獲得名次。2008年北京國際車展期間，她參加汽車模特兒相關比賽並取得佳績，因外型及台風受到網友關注，逐漸被冠上「中國第一車模」的稱號。2009年上海國際車展，她再獲「上鏡之星」，人氣持續攀升。

2010年，翟凌曾遭遇親密視頻外流事件，引發巨大輿論風波。相關影像在網路流傳後，她的工作受到衝擊，多項活動及代言受到影響。經紀公司當時曾發表聲明，呼籲透過法律途徑處理事件。翟凌之後也曾公開表示，希望外界不要再以「獸獸」稱呼她，並強調自己不會被事件擊倒。

獸獸翟凌當年被稱為「車模女神」。（取材自百度百科）
獸獸翟凌當年被稱為「車模女神」。（取材自百度百科）

2010年稍後，她重新出現在車展活動中，逐步嘗試重返公眾視野。2012年，她在社群平台公開與加拿大籍男友Chris的合照。據過去媒體報導，兩人是在三亞旅行期間認識，之後逐漸發展成戀人。2013年，兩人在加拿大登記結婚；2014年，翟凌再透過社群平台公開婚訊，宣布正式成為人妻。

婚後，翟凌逐漸將生活重心轉往家庭，並與丈夫定居加拿大溫哥華。兩人育有兩名兒子，她也較少出現在中國娛樂新聞版面。近年社群平台上的內容，多以家庭生活、運動、親子活動及日常分享為主，與過去車展上的高曝光生活形成鮮明對比。

近期網路再度流傳翟凌的近照，引發網友關注。有報導稱，她近年重新使用本名「翟凌」出現在社群平台，並分享汽車活動、親子生活及穿搭等內容。部分影片中，她也談及汽車相關話題，顯示她與過去的車模經歷仍有一定連結。

丈夫Chris被近期報導描述為加拿大華裔富商，沒提過一句「獸獸門」，反而總說「我後悔沒早點認識你」。

從曾經備受爭議的「獸獸」，到如今以家庭生活為主的翟凌，她的人生經歷已走過十多年。當年轟動一時的事件逐漸遠去，如今她選擇以本名生活，也讓外界看到她淡出鎂光燈後較為平靜的一面。對於過去的風波，她曾表示，希望把目光放在未來，重新開始自己的生活。

翟凌在短視頻平台分享了自己的穿搭視頻。（取材自抖音視頻）
翟凌在短視頻平台分享了自己的穿搭視頻。（取材自抖音視頻）

精華 FAQ

  • 主要是她的近照與社群動態再度曝光，讓外界注意到她已移居加拿大溫哥華，並以本名翟凌分享家庭、運動與汽車相關內容，形象與過去高曝光車模時期差異很大。

  • 翟凌出身山東，受過服裝表演訓練，並在2008年北京國際車展及2009年上海國際車展表現亮眼，憑外型、台風與上鏡表現獲得關注，因而被封為「中國第一車模」。

  • 2010年親密視頻外流重創她的工作與代言，之後她嘗試重返活動，也在2013年與加拿大籍男友Chris結婚，如今與丈夫及2名兒子定居溫哥華，生活重心轉向家庭。

加拿大

上一則

香港漁護署智能集裝箱養魚 每畝年產量增3倍

下一則

中共領導人暑休結束迎外賓 厄瓜多總統首訪華

延伸閱讀

鍾麗緹合體林志穎「復刻16年前同框照」網：只有女兒長大了

鍾麗緹合體林志穎「復刻16年前同框照」網：只有女兒長大了
39歲琳賽蘿涵美到認不出 被疑花27.5萬大整型 親上火線吐凍齡秘訣

39歲琳賽蘿涵美到認不出 被疑花27.5萬大整型 親上火線吐凍齡秘訣
「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人
復旦美籍留學生「王水牛」人設崩？ 約會大量女人致孕

復旦美籍留學生「王水牛」人設崩？ 約會大量女人致孕

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」