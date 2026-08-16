還記得她嗎？「中國第一車模」嫁加拿大富商 近照曝光

翟凌近照。（取材自抖音視頻）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 翟凌淡出中國娛樂圈後，定居加拿大溫哥華並育有兩名兒子。

翟凌淡出中國娛樂圈後，定居加拿大溫哥華並育有兩名兒子。 重點二： 她曾因2008至2009年車展表現走紅，被封為中國第一車模。

她曾因2008至2009年車展表現走紅，被封為中國第一車模。 重點三：2010年親密視頻外流重創事業，如今改以本名低調生活。

曾因亮眼外型及車展表現受到關注的模特兒翟凌，近年逐漸淡出中國娛樂圈。近日，她的近況再次受到網友討論。38歲的翟凌目前定居加拿大 溫哥華，婚後育有兩名兒子，生活重心轉向家庭與個人興趣，與當年頻繁出現在車展鎂光燈下的形象相比，生活低調許多。

自媒體引述「精典劇透社」報導，翟凌出生於山東，身高約177公分，曾接受服裝表演相關專業訓練。2005年至2006年間，她先後參加多項模特兒賽事並獲得名次。2008年北京國際車展期間，她參加汽車模特兒相關比賽並取得佳績，因外型及台風受到網友關注，逐漸被冠上「中國第一車模」的稱號。2009年上海國際車展，她再獲「上鏡之星」，人氣持續攀升。

2010年，翟凌曾遭遇親密視頻外流事件，引發巨大輿論風波。相關影像在網路流傳後，她的工作受到衝擊，多項活動及代言受到影響。經紀公司當時曾發表聲明，呼籲透過法律途徑處理事件。翟凌之後也曾公開表示，希望外界不要再以「獸獸」稱呼她，並強調自己不會被事件擊倒。

獸獸翟凌當年被稱為「車模女神」。（取材自百度百科）

2010年稍後，她重新出現在車展活動中，逐步嘗試重返公眾視野。2012年，她在社群平台公開與加拿大籍男友Chris的合照。據過去媒體報導，兩人是在三亞旅行期間認識，之後逐漸發展成戀人。2013年，兩人在加拿大登記結婚；2014年，翟凌再透過社群平台公開婚訊，宣布正式成為人妻。

婚後，翟凌逐漸將生活重心轉往家庭，並與丈夫定居加拿大溫哥華。兩人育有兩名兒子，她也較少出現在中國娛樂新聞版面。近年社群平台上的內容，多以家庭生活、運動、親子活動及日常分享為主，與過去車展上的高曝光生活形成鮮明對比。

近期網路再度流傳翟凌的近照，引發網友關注。有報導稱，她近年重新使用本名「翟凌」出現在社群平台，並分享汽車活動、親子生活及穿搭等內容。部分影片中，她也談及汽車相關話題，顯示她與過去的車模經歷仍有一定連結。

丈夫Chris被近期報導描述為加拿大華裔富商，沒提過一句「獸獸門」，反而總說「我後悔沒早點認識你」。

從曾經備受爭議的「獸獸」，到如今以家庭生活為主的翟凌，她的人生經歷已走過十多年。當年轟動一時的事件逐漸遠去，如今她選擇以本名生活，也讓外界看到她淡出鎂光燈後較為平靜的一面。對於過去的風波，她曾表示，希望把目光放在未來，重新開始自己的生活。

翟凌在短視頻平台分享了自己的穿搭視頻。（取材自抖音視頻）