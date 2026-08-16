我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC打毀謗官司 曾聲請傳喚小川普、伊凡卡和庫許納

姜厚任女友稱921地震徒手洗屍3千具 官方數據打臉

四川眉山「雙胞胎村」 發生率5% 專家：跟土壤、水源無關

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川眉山一村落有33對雙胞胎，雙胞胎發生率高達5%左右。(取材自川觀新聞)
四川眉山一村落有33對雙胞胎，雙胞胎發生率高達5%左右。(取材自川觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

四川眉山丹稜縣柏木村雙胞胎比例異常偏高，約達5%，專家研判較可能與遺傳因素有關，並非土壤含硒或水源所致。

在四川眉山丹稜縣順龍鄉柏木村，雙胞胎不是稀罕事，而是日常。全村634戶、1996人，累計誕生了33對雙胞胎，最多時曾達到35對，雙胞胎發生率高達5%左右。這個藏在青山綠水間的小村落，因超高的雙胞胎出生率被外界稱為「雙胞胎村」。對此，專家表示，「雙胞胎村」成因為遺傳因素可能性最大，土壤含硒、特殊水源等無直接依據。

川觀新聞報導，四川大學華西二院眉山院區生殖醫學中心主任醫師汪燕13日表示，一般人群雙胞胎發生率為1%至2%，柏木村粗略估算約達5%，這一現象確實特殊。

在村裡，雙胞胎被認錯幾乎是日常。一對雙胞胎的姊姊王鳳回憶，自己曾坐在教室裡，突然收到食堂飯卡扣費通知，後來才想到可能是妹妹王蝶刷臉消費。村黨總支委員、婦聯主席鄭顯釵也表示，雙胞胎太多，有時發傳單都會把同一個人認成兩人。

雙胞胎之間不僅外貌相似，成長經歷也有不少巧合。王蝶說，她和姊姊從小到大感冒發燒都在一起；另一對雙胞胎汪梓萱、汪梓嬌則曾在數學考試中取得相同分數，連錯題都幾乎一樣。汪梓嬌還分享童年趣事，她曾換上妹妹的衣服，想多喝一次感冒藥，結果被母親追了一條街。

對雙胞胎媽媽而言，養育兩個孩子也有忙亂時刻。鄭顯釵回憶，自己曾因一時暈頭轉向，給妹妹餵了兩次奶，姊姊卻一次都沒喝到。

柏木村為何有這麼多雙胞胎？村民有不同猜測，有人認為是遺傳，有人認為與土壤或水源有關。柏木村海拔800至1000米，土壤富含硒元素，當地脆紅李硒含量達每千克0.008毫克，但目前沒有科學依據證實硒元素與雙胞胎出生有關。

汪燕分析，在排除促排卵、輔助生殖等醫學干預後，最可能的解釋仍是遺傳因素，可能是村內人群幾代間存在一定親緣關係，恰好出現雙胎聚集現象。至於含硒土壤及特殊水源，目前沒有直接依據。

精華 FAQ

  • 柏木村全村634戶、1996人，累計誕生33對雙胞胎，最多曾達35對，粗略估算雙胞胎發生率約5%，明顯高於一般人群的1%至2%。

  • 村內常把雙胞胎認錯，像姊妹刷臉消費、發傳單誤認成兩人，甚至曾出現媽媽一時弄混，讓妹妹喝了兩次奶、姊姊卻沒喝到的情況。

  • 專家認為，在排除促排卵與輔助生殖等醫學干預後，最可能原因是遺傳因素，可能與村內幾代人存在親緣關係有關；至於含硒土壤與特殊水源，尚無直接科學依據。

上一則

44歲男子兩度腦梗無法進食 醫師用這個「神器」治好了

延伸閱讀

心有靈犀… 河南鄭大迎12對雙胞胎新生 3對同入一學院

心有靈犀… 河南鄭大迎12對雙胞胎新生 3對同入一學院
街頭飆車撞死爸媽 雙胞胎女兒倖存4年後終獲賠3300萬

街頭飆車撞死爸媽 雙胞胎女兒倖存4年後終獲賠3300萬
從小上央視的成都「雙生花」 音樂路上扶持、各自精采

從小上央視的成都「雙生花」 音樂路上扶持、各自精采

少子化與通膨壓力 捷克調高育兒津貼

少子化與通膨壓力 捷克調高育兒津貼

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」