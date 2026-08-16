四川眉山「雙胞胎村」 發生率5% 專家：跟土壤、水源無關

四川眉山一村落有33對雙胞胎，雙胞胎發生率高達5%左右。(取材自川觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 四川眉山丹稜縣柏木村雙胞胎比例異常偏高，約達5%，專家研判較可能與遺傳因素有關，並非土壤含硒或水源所致。

在四川眉山丹稜縣順龍鄉柏木村，雙胞胎不是稀罕事，而是日常。全村634戶、1996人，累計誕生了33對雙胞胎，最多時曾達到35對，雙胞胎發生率高達5%左右。這個藏在青山綠水間的小村落，因超高的雙胞胎出生率被外界稱為「雙胞胎村」。對此，專家表示，「雙胞胎村」成因為遺傳因素可能性最大，土壤含硒、特殊水源等無直接依據。

川觀新聞報導，四川大學華西二院眉山院區生殖醫學中心主任醫師汪燕13日表示，一般人群雙胞胎發生率為1%至2%，柏木村粗略估算約達5%，這一現象確實特殊。

在村裡，雙胞胎被認錯幾乎是日常。一對雙胞胎的姊姊王鳳回憶，自己曾坐在教室裡，突然收到食堂飯卡扣費通知，後來才想到可能是妹妹王蝶刷臉消費。村黨總支委員、婦聯主席鄭顯釵也表示，雙胞胎太多，有時發傳單都會把同一個人認成兩人。

雙胞胎之間不僅外貌相似，成長經歷也有不少巧合。王蝶說，她和姊姊從小到大感冒發燒都在一起；另一對雙胞胎汪梓萱、汪梓嬌則曾在數學考試中取得相同分數，連錯題都幾乎一樣。汪梓嬌還分享童年趣事，她曾換上妹妹的衣服，想多喝一次感冒藥，結果被母親追了一條街。

對雙胞胎媽媽而言，養育兩個孩子也有忙亂時刻。鄭顯釵回憶，自己曾因一時暈頭轉向，給妹妹餵了兩次奶，姊姊卻一次都沒喝到。

柏木村為何有這麼多雙胞胎？村民有不同猜測，有人認為是遺傳，有人認為與土壤或水源有關。柏木村海拔800至1000米，土壤富含硒元素，當地脆紅李硒含量達每千克0.008毫克，但目前沒有科學依據證實硒元素與雙胞胎出生有關。

汪燕分析，在排除促排卵、輔助生殖等醫學干預後，最可能的解釋仍是遺傳因素，可能是村內人群幾代間存在一定親緣關係，恰好出現雙胎聚集現象。至於含硒土壤及特殊水源，目前沒有直接依據。