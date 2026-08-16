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多人被蟬鳴震聾？ 醫師：關鍵在音量、暴露時間與距離

中國新聞組／北京16日電
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夏天蟬鳴吵人。（取材自海報新聞）
夏天蟬鳴吵人。（取材自海報新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：醫師提醒蟬鳴是否傷聽力，關鍵在音量、時間與距離。
  • 重點二：多起耳悶耳鳴案例疑與長時間暴露密集蟬鳴有關。
  • 重點三：自然聲音不等於無害，持續高分貝仍可能造成聽損。

立秋已至，但高溫持續，近期不少民眾反映今年夏季蟬鳴格外密集、聲音明顯。隨著社群平台出現「蟬鳴震聾」等討論，蟬鳴是否可能影響聽力也引發關注。近日有多起民眾出現耳悶、耳鳴及高頻聽力下降的案例，醫師提醒，噪音是否造成聽力傷害，關鍵仍在音量、暴露時間與距離。

海報新聞報導，杭州孫先生近期晨起後出現耳悶、聽覺遲鈍，對細微聲音的辨識能力下降，就醫後被診斷為噪聲性高頻聽力損失。孫先生居住地周邊樹木茂盛，長期受到密集蟬鳴影響，加上睡眠品質下降，被認為可能與聽力問題有關。

另一案例是18歲的楊同學。文章指出，他暑期進山露營時，正值正午蟬鳴高峰，連續約4小時處於密集蟬鳴環境，當晚出現雙耳悶脹、聽力異常等症狀，甚至難以分辨鳥鳴及手機提示音，之後被診斷為噪聲性高頻聽力損傷。

60歲園林工人劉師傅，從事林間綠化工作12年，每年夏季長時間在密林中作業，長期暴露於蟬鳴環境。他多年來出現高頻耳鳴，對女性高頻語音及低聲交談的辨識能力下降，經檢查後被診斷為慢性噪聲性感音神經性聽力損失。

不過，上述案例是否能直接證明「蟬鳴造成聽力損傷」，仍需完整醫療資料及實際噪音暴露數據進一步確認。專家指出，蟬鳴雖屬自然聲音，但只要音量足夠高、暴露時間足夠長，同樣可能成為噪音暴露來源，不能因為是自然聲音就認為絕對無害。

蟬的鳴叫主要由雄蟬腹部的鼓膜器快速振動產生，高溫可能提高部分蟬種的活動及鳴叫頻率，因此炎熱天氣下蟬鳴往往更加活躍。不過，不同蟬種對溫度的反應並不完全相同，不能簡單認定「溫度越高，所有蟬鳴就一定越大聲」。

噪音性聽力損傷通常與聲音強度及累積暴露時間有關。美國疾病管制與預防中心旗下國家職業安全衛生研究所資料顯示，部分蟬群附近的聲音可能達到90至100分貝；但這並不代表接觸蟬鳴就會立即造成耳聾。真正需要注意的是長時間、反覆暴露於高音量環境。

專家建議，民眾若長時間處於蟬鳴密集的公園、林區或綠化帶，可適度增加與聲源的距離，必要時使用合適的聽力防護用品。若出現持續耳鳴、耳悶、聽力下降或突然聽不清楚聲音等情況，應盡快離開噪音環境並接受耳鼻喉科評估。

夏季蟬鳴雖然響亮，但民眾不必因「蟬鳴震聾」等說法過度恐慌。保護聽力的重點，仍是控制噪音暴露的強度與時間，對於出現異常聽力症狀者，則應及早就醫確認原因。

精華 FAQ

  • 不一定。文章強調，蟬鳴本身屬自然聲音，但若音量夠高、暴露時間夠長、距離又太近，仍可能成為噪音來源，造成耳鳴、耳悶或高頻聽力下降。

  • 像是長時間待在密集蟬鳴的林區、公園或露營地，或在正午蟬鳴高峰持續暴露數小時，都可能增加風險。若周邊聲音達到90至100分貝，尤其要注意。

  • 建議先盡快離開噪音環境，並觀察是否有持續耳鳴、耳悶、聽力下降等症狀；若異常未改善，應及早至耳鼻喉科評估，必要時也可使用聽力防護用品。

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