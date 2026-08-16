深圳酒吧多名女子穿空姐制服登台熱舞？ 海航不忍了

海南航空第五代制服系列——海天祥雲。（取材自海航官網）

網友近日發帖稱，深圳i-D SHENZHEN 3.0酒吧內，多名女子日前身著與海南航空空姐制服高度相似的服裝登台表演。視頻畫面顯示，酒吧舞台上一群女子身穿類似海南航空「海天祥雲」制服的服飾正在跳舞。酒吧工作人員回應稱，穿空姐制服跳舞是因為當天為「空姐主題」，衣服係自行網購挑選，就表演了一場，「後續會注意不再穿了」。

綜合海峽都市報、快科技報導，13日晚，海航表示，該款制服為其依法享有外觀設計專利、著作權等知識產權的第五代品牌制服，稱該服飾與海南航空「海天祥雲」制服高度相似，並非海南航空的制服，也非海南航空工作人員，但此舉已侵犯海南航空的外觀專利。

酒吧工作人員回應稱，穿空姐制服跳舞是因為當天為「空姐主題」，衣服係自行網購挑選，就表演了一場，「後續會注意不再穿了」。（取材自九派新聞）

海航表示，涉事方未經合法授權，擅自使用與海航制服高度近似的服飾開展商業活動，不僅侵犯海航合法權益，更易對公眾造成混淆與誤導，嚴重損害品牌形象與聲譽。

海航已採取兩項維權措施：第一時間向相關網路平台發起侵權投訴，要求下架違規內容；正式向涉事方寄發律師函，責令立即停止侵權行為、消除不良影響，並保留通過訴訟等法律途徑進一步追究法律責任的權利。

14日上午，該酒吧帳號已將相關視頻下架。

公開資料顯示，i-D SHENZHEN 3.0酒吧係深圳市愛蹦迪餐飲娛樂管理有限公司經營，公司成立於2019年6月。「海天祥雲」制服是海南航空與知名服裝設計師勞倫斯∙許合作，推出的海南航空第五代制服系列。

酒吧工作人員回應稱，穿空姐制服跳舞是因為當天為「空姐主題」，衣服係自行網購挑選，就表演了一場，「後續會注意不再穿了」。（取材自海峽都市報）