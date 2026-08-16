百萬薪卻孤獨 華為「天才少年」離職種玉米 下一步要去瑞典

寧博宇照片。(取材自紅星新聞)

華為 「天才少年」寧博宇日前在社群上宣布離職，準備前往瑞典 做博士後。在這暑假這段空檔，他返鄉賣玉米，引發中國網民關注。他接受媒體專訪時表示，一點都不覺得可惜，只是少賺了一些錢，未來仍可能跟華為合作。他說，自己就是個「普通人」，想做很多事但做不好，「既要又要是我很大的缺點」；他也期許能把產業界的需求帶到學術界，也用學術成果反哺產業，「希望我的研究可以影響下一代通信人」。

紅星新聞報導，寧博宇8月初在個人社群平台宣布從華為正式離職。2022年秋季，他透過校園招聘加入華為「天才少年」計畫，曾獲百萬元人民幣年薪。該計畫自2019年推出，最高年薪曾達182萬元至201萬元人民幣（約30萬美元）。

離職後，寧博宇回到湖南老家休息，恰逢親戚家玉米成熟，便體驗賣玉米，收入10元人民幣。他將經歷分享至社群平台，引發網友討論。對此，他笑稱自己心情很好，因為買玉米的民眾稱讚他「又年輕又能幹」，還誇他長得帥。

不過，賣玉米只是短暫休息，他下一站將前往瑞典皇家理工學院從事博士後研究。寧博宇已獲得「瑪麗居里學者」博士後獎學金，師從通信領域科學家Emil Bjornson，研究方向仍是自己深耕十多年的無線通信。

寧博宇表示，自己在華為工作第二年便開始思考離職。他說，自己負責的是面向未來數年的研究，工作獨立性較高，長期下來產生孤獨感；相比之下，他更享受與學界交流及探討問題的狀態，因此逐漸產生返回學術界的想法。

他強調，離職並非因公司對其表現不滿。華為從未主動要求他離開，也沒有給予負面績效，甚至曾提出調往上海總部。但他認為既然已作出決定，就不容易改變。

對於外界認為離開華為「可惜」，寧博宇直言「不可惜」，認為所謂可惜只是「少賺了一些錢」，未來仍可能與華為保持合作。他也感謝華為提供良好資源與專家支持，讓自己「賺到了人生第一桶金」，也累積技術能力與人脈。

寧博宇畢業於電子科技大學，本科期間總績點達3.93/4，大四保研至通信抗干擾技術國家級重點實驗室，曾發表21篇論文，其中16篇為第一作者，並曾赴新加坡國立大學聯合培養。

不過，他並不認為自己是「天才」。他形容自己科研上的優勢是願意深入鑽研、喜歡追根究柢，也擅長將複雜問題簡化；但記憶力普通、不擅長同時處理多項工作，想法多且容易跳躍。他說：「我想做很多事情，但是怕都做不好」，「既要又要是我很大的一個缺點」。

在大學期間，寧博宇除學業外，也曾獲舞蹈大賽、跳高、游泳及達人秀冠軍。對於自己，他最後仍以「綜合來看，我就是一個普通人」形容。

赴瑞典後，除了研究無線通信，寧博宇也計畫提升英語及AI能力，接觸不同文化。他希望未來能成為產業與學術之間的橋梁，把產業界實際需求帶進學術研究，再將研究成果反哺產業。他期許在海外三年取得突破，「希望我的學術研究可以影響下一代通信人，讓這個行業持續蓬勃發展」。