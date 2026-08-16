杭州女喝一口酒廠保密、測試用藥酒 1周後身體出狀況了

浙江杭州一女子喝了酒廠測試用保密藥酒，出現問題。（取材自浙江電視台-小強熱線浙江教科）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杭州張女士參與保密藥酒試喝活動，稱為兼職可領75元。

杭州張女士參與保密藥酒試喝活動，稱為兼職可領75元。 重點二： 她喝下藥酒後出現異常出血，持續20天並就醫。

她喝下藥酒後出現異常出血，持續20天並就醫。 重點三：涉事公司稱僅借出場地，組織者並非公司員工。

浙江杭州的張女士近日反映，說她前段時間參加了一個測試，測試內容是喝一口藥酒，沒想到測試結束後，她子宮異常出血20天。

浙江電視台-小強熱線浙江教科報導，張女士今年30歲，這段時間一直在家裡調理身體。「喝了一個藥酒，導致我子宮出血，目前在家裡休養一個多月了。」

採訪當天，張女士把當天喝的藥酒拿了過來。瓶身上的標識被撕毀了，她說，當時拿過來就是這個樣子，外包裝都撕掉後才讓喝的，「說是酒廠客戶的藥酒試驗，是保密的。」

這事要從上個月說起。張女士在兼職群裡看到一個推送，只要喝酒，就可以拿錢。「試喝藥酒，說對女性身體好，可以調理月經不調、改善失眠多夢，還可以拿75塊錢的工資，我覺得還挺好。」張女士說，平時和朋友聚會的時候，她也會喝點酒，啤酒、白酒、藥酒都不忌口。隨後，她在線上報了名。

據報導，張女士回憶，7月8日，她按群裡信息來到杭州市拱墅區一處寫字樓，當時還有十多個人一起。現場給每人倒了大概二兩藥酒，當場就要喝下去。喝完填問卷，問酒的顏色、口感怎麼樣。張女士喝下來感覺度數不高，但藥味很濃。張女士說，填完問卷，對方讓她把整瓶酒帶回家，要求一周喝二兩，每次喝完都要填問卷，喝完一瓶才能拿到當初約定的75元人民幣（約11美元）。

浙江杭州一女子喝了酒廠測試用保密藥酒，出現問題。（取材自浙江電視台-小強熱線浙江教科）

回家後不久，張女士感覺身體有了變化。「當天下午，我跟負責人反映，酒好像有效果，月經有來的感覺，之前大約三個月沒來月經了。」

起初她還覺得是好事，但一周後開始慌了。「到了7月13號，月經還沒走，我就感覺不對勁了，當時想著應該會好，就拖著。拖到7月25、26號，出血越來越多，整個人也虛了，就去醫院看醫生了。」醫院開具的診斷書顯示，臨床診斷結果為多囊卵巢綜合症，臨床症狀和體徵裡寫明：異常子宮出血20天。

報導稱，多囊卵巢綜合症主要表現為月經周期延長、月經量少甚至閉經，部分患者可能出現不規則子宮出血。張女士說，自己患這個病十多年了，但像這樣異常出血20天還是第一次。她認為，這事跟那杯藥酒有直接關係：「它是刺激我子宮導致異常出血的，而且這款酒介紹時就說了，是為女性調理月經不調之類研發的。」

張女士說，她當時是通過群聊參與這次兼職的，但事發後已被踢出群，聯繫人的微信也一直沒加上。不過她能確定，試酒的地點在寧波思成企業諮詢管理公司杭州分公司，位於拱墅區。記者陪她趕到該公司。工作人員表示，活動組織者不是公司的人，他們只是把場地借給了項目組。

浙江杭州一女子喝了酒廠測試用保密藥酒，出現問題。（取材自浙江電視台-小強熱線浙江教科）