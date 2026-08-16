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44歲男子兩度腦梗無法進食 醫師用這個「神器」治好了

中國新聞組／北京16日電
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44歲男子腦梗無法進食，被一根冰棍救了。（視頻截圖）
44歲男子腦梗無法進食，被一根冰棍救了。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇南通44歲男子趙先生兩度腦梗後無法吞嚥，醫師以水果味冰棍結合冷刺激與味覺刺激，成功啟動吞嚥反應，最終恢復自主進食。

江蘇南通44歲的趙先生（化名）正值壯年，卻不幸遭遇了一段坎坷的病史。2020年，趙先生突發腦梗(中風)，留下左側肢體偏癱；今年7月，他又一次發生腦梗，雖經急性期救治保住了性命，但這次的後遺症卻讓全家陷入焦急與焦慮。趙先生兩度腦梗無法吞嚥進食，醫師用一「神器」奇招治好，這「神器」竟是一根冰棍。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合科技日報、微博消息報導，趙先生第二次腦梗出院後，家人發現他吃東西吞不下去，喝水也會嗆咳。更揪心的是，他還患有糖尿病、高血壓等基礎疾病，每日藥品攝入也成了難題。近日，趙先生父母帶著兒子來到南通市海門區人民醫院，接受康復治療。

趙先生被診斷為腦梗死恢復期，並有重度吞嚥障礙。開始常規訓練兩周後，雖然有所改善，但大部分時間仍不咀嚼、不吞嚥。由於曾兩度腦梗，腦組織受損廣泛，常規訓練收效甚微，治療一度陷入瓶頸。

醫師查房時發現，趙先生接受冰刺激時會出現喉上抬動作，因此認為若施加更強的冰刺激並結合味覺刺激，可能更快激活吞嚥啟動。醫師由此想到以「有味道的強冷刺激」取代單純的冰棉簽刺激。

一天早晨，治療師特意為趙先生準備了一根水果味冰棍。當他張開嘴咬下一口後，冰涼觸感和強烈味覺瞬間刺激口腔感覺，趙先生開始咀嚼，很快出現吞嚥動作。「他能咽下去了！」守在一旁的父母十分激動，治療終於取得突破。

報導指出，康復醫學科團隊之後透過不同溫度的食物，以及具有不同顆粒感、可誘導患者咀嚼的食物進行訓練，逐步重塑趙先生的大腦神經。如今，趙先生已拔除鼻飼管，能夠自主吞嚥食物。

精華 FAQ

  • 因為他第二次腦梗後被診斷為腦梗死恢復期，並伴隨重度吞嚥障礙，導致吃東西吞不下去、喝水會嗆咳，連每日服藥都變得困難。

  • 醫師觀察到他對冰刺激會出現喉上抬動作，於是改用水果味冰棍，利用更強的冷刺激與味覺刺激，同時誘發咀嚼和吞嚥反應。

  • 在醫師持續以不同溫度、不同顆粒感食物進行訓練後，趙先生的吞嚥功能逐步改善，最終已拔除鼻飼管，能夠自主吞嚥食物。

微博 中風 高血壓

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