「你給我跪下」作家莫言發表新書 模仿短劇經典台詞

莫言出席2026上海書展。（取材自澎湃新聞）

中國著名作家莫言 時隔6年推出的全新小說集「人呐」，用短的篇幅寫出深的人心。15日，他在2026上海書展的新書分享會上表示，「我這81篇短小說，人物是有性格的，故事是不重複的，情節既合理又奇特；如果改編成短劇，肯定比現在的那些爽劇更有文學性、更能讓人思考。」

莫言現場模仿短劇的經典台詞：「這怎麼可以！你給我跪下！把我的鞋子舔乾淨！」莫言說自己能從短視頻中得到很多啟發，但他也直言現在很多短視頻、短劇太過相似，「看了100個短劇實際上好像是一個故事」。

流量時代，莫言也難以控制「刷」視頻的欲望。對他來說，短視頻的精采就在於「短」，雖然短，但也是有頭有尾的故事，也有個性鮮明的人物、意味深長的餘韻。

莫言表示，自己刷短視頻、短劇，有很明確的目的性，帶著一種批判性的眼光。那些貼近生活的短視頻，能讓觀眾立刻聯想到自己的生活經驗，使用的民間口語十分具有表現力，對他的文學創作是有幫助的；還有一些短劇「純粹鬧著玩」，胡編亂造、互相抄襲，「沒有人物性格方面的發展，也沒有劇情方面的曲折，全都是那麼直白、簡單，這樣的短劇我覺得沒有意義，浪費了大家的時間」。

談起時下流行的AI，莫言說，自己確實有一點使用AI的體會。他認為，諸如格律詩、駢體文等技術性要求較高的文體寫作，AI可以做得很好，「但是AI做得再好，也寫不出『岳陽樓記』、『滕王閣序』，因為它只能是基於前人創作出的內容，拼凑出一個所謂的作品」。

值得一提的是，這場「嚴肅文學作家」的分享會引發眾多讀者「拚手速」搶票，報名系統一度「崩潰」。「看到台下這麼多年輕的面孔，使我們這些寫書的人心裡有了很大的安慰，感覺到我們的寫作還是有價值、有意義的。」莫言如是說。

他建議年輕創作者將自己的創作建立在廣泛閱讀的基礎之上，「一個作者應該首先是一個讀者，從閱讀開始，走向寫作的道路」。