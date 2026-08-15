浙江女撿到「怪蛋」 長出5公分「尾巴」 專家：最好別吃

浙江紹興一名伍女士近日在自家竹園雞窩撿到一枚形狀極其奇特的「怪蛋」，該雞蛋雖然蛋殼完整，但在某一端竟拖著一條長約5公分、呈管絮狀的「小尾巴」。(取材自越牛新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江紹興一名女子在竹園雞窩撿到帶5公分「尾巴」的怪蛋，專家指出屬畸形蛋，可能與產卵異常、營養失衡或輕微炎症有關，雖可食用仍不建議入口。

浙江紹興一名伍女士近日在自家竹園雞窩撿到一枚形狀極其奇特的「怪蛋」，該雞蛋 雖然蛋殼完整，但在某一端竟拖著一條長約5公分、呈管絮狀的「小尾巴」，整體外觀遠看猶如一隻大蝌蚪。紹興市畜牧農機發展中心專家隨後指出，這種異樣屬於典型的畸形蛋，主要是母雞生理發育或產卵過程異常所致，雖然內部營養與一般雞蛋無異，但基於衛生安全考量，建議最好不要食用。

據光明網報導，撿到奇蛋的伍女士表示，自己從去年開始在竹園內放養了15隻母雞與1隻公雞，平時均餵食自家種植的稻穀、麥子與玉米。她說：「養雞一年多了，頭一回見這樣帶『尾巴』的雞蛋。」伍女士補充說明，當天雞窩裡的其他雞蛋全數正常，近期雞群的飼料與環境都沒有任何改變，亦未受到驚嚇或出現患病跡象。這枚特殊的雞蛋除了多出一條「尾巴」外，整體大小與重量皆與普通雞蛋無異，剛撿到時尾部中間較軟，放置一段時間後才逐漸變硬。

對於「怪蛋」的成因，紹興市畜牧農機發展中心相關負責人解釋，這類帶尾巴的雞蛋大多是母雞在產卵過程中遭遇驚嚇、環境壓力，或是飼料中鈣磷比例失衡、微量元素不足所造成；此外，若母雞患有輸卵管輕微炎症，導致輸卵管異常收縮，也會使蛋殼膜在形成階段遭到擠壓並拉長，最終形塑出帶有尾巴的畸形外觀。

針對民眾最關心的食用安全問題，該負責人特別提醒：「謹慎食用，最好不吃。」專家指出，雖然這種畸形蛋內部營養成分與普通雞蛋沒有本質上的區別，只要沒有變質或產生異味，理論上可以食用，但由於尾部裸露的膜結構非常容易沾染環境中的細菌與病毒，隱含衛生風險，因此不建議吃下肚。

事件曝光後，吸引大量網友圍觀與議論，紛紛發揮創意調侃，「這難道是雞蛋界的大蝌蚪」、「母雞生到一半突然斷網了嗎」、「真的是天下之大無奇不有」。

浙江紹興一名伍女士近日在自家竹園雞窩撿到一枚形狀極其奇特的「怪蛋」，該雞蛋雖然蛋殼完整，但在某一端竟拖著一條長約5公分、呈管絮狀的「小尾巴」。(取材自越牛新聞)