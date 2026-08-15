中醫博士生火針治帶狀疱疹 劍橋教授看出震驚「表情包」

視頻播到一半，教授直接雙手抱頭，眼睛和嘴巴都張開。(取材自長安街知事)

AI摘要 文章摘要整理： 中國中醫博士生高穎筠在劍橋夏校分享火針治帶狀疱疹，引發教授與學生強烈關注，也帶動校園中醫體驗與交流熱潮。

最近，英國劍橋大學的夏校課堂上，一段中醫博士生 放大招、以中醫火針治療帶狀疱疹的視頻，直接讓台下的劍橋教授被震住，看出了「表情包」。台上做匯報的是中國中醫科學院廣安門醫院博士二年級在讀學生高穎筠，課後，她把這有趣的一幕分享到朋友圈，並配文：「在劍橋講火針，給老外一些中醫震撼」，收穫了滿屏點讚。

北京日報微信 公眾號「長安街知事」報導，高穎筠跟隨中國中醫科學院「岐黃菁英」暑期國際研修團赴英國，與劍橋大學師生交流，並在病毒相關主題中期匯報時，決定介紹中醫火針。她表示，帶狀疱疹是病毒引發的常見病，而她一直跟隨導師學習火針，希望藉此機會向外國師生介紹中醫的特色療法。

為準備匯報，高穎筠與同學反覆查閱中英文臨床研究文獻，核對火針操作細節、起效原理及穴位名稱等標準譯法，並提前準備可能被問到的英文問題。她分享的教學視頻中，保留了燒紅火針、點破疱疹的畫面。

高穎筠說，視頻播放到一半，劍橋教授拉溫德拉·古普塔（Ravindra Gupta）雙手抱頭、眼睛和嘴巴都張開，台下學生也紛紛拿出手機拍攝。下課後，古普塔特別與她交流，表示此前從未接觸過這樣的治療思路，並期待能有更多相關循證研究。兩名劍橋博士生助教也詢問火針對神經痛的干預機制，並與她合照。

看到劍橋師生對中醫感興趣，高穎筠與同學利用課餘時間，把針灸、推拿、脈診等帶進校園，並設計八段錦教學、中藥辨識等互動活動。她表示，不少師生排隊體驗，並詢問下一次活動何時舉辦。

高穎筠此前曾在北京中醫藥大學完成本科及碩士學習，期間參與社區義診、中醫科普等志願服務，也透過門診抄方、臨床輪轉累積經驗。約兩年前，她曾在1萬米高空協助一名疑似中風的外國乘客，按壓合谷、內關、外關、膻中等穴位，並配合乘務組讓患者吸氧，患者落地前心悸、惡心等不適症狀明顯緩解。

高穎筠表示，在飛機上伸出援手不僅需要專業熱情，也需要專業知識與臨床實踐，希望經歷能鼓勵更多醫學生在適當場合發揮專長。她的劍橋夏校行程從7月底持續至8月下旬，接下來還計畫利用海報科普中醫，並繼續在校園舉辦中醫體驗活動。