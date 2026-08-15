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2人劇組 動畫片「牛來」上映9天票房未過萬 網：想看有多爛

中國新聞組╱北京15日電
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2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）
2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

國產動畫片《牛來》上映後因品質惡劣與票房慘淡引爆爭議，9天票房不足1萬元，卻又因兩人包辦製作與獵奇話題意外走紅。

2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論，該片先前雖曾獲北京電影家協會推文盛讚具「國風質感與細膩治癒劇情」，但上映後卻因品質奇差爆發爭議。截至8月13日上映九天，累積綜合票房僅9863元人民幣，甚至未突破萬元大關；8月15日重慶地區全天僅有一家影院排片一場；更令人震驚的是，該片演職人員名單顯示，整個劇組僅有導演與編劇兩人包辦。

極目新聞報導，這部被指為「災難級」的動畫電影，上映首日全中國排片251場，僅吸引122人進場，票房為3420元，隨後每日票房更跌至數百元徘徊。觀眾觀影後，紛紛在網路平台吐槽該片3D建模極其粗糙、人物動作僵硬彆扭、台詞毫無感染力，驚呼「這真的是2026年的動畫電影嗎？整體畫面給人一種既廉價又刺眼的感覺」。除了畫質低劣，劇情也被指毫無邏輯、立意模糊，讓人看完不知所云。

面對排山倒海的負評，「牛來」卻憑藉獵奇屬性以「行為藝術」之姿意外出圈。貓眼平台顯示已有超過4000人點選「想看」，許多網友甚至在點評區留言詢問，「怎麼買不到票？很想看」，更有網友幽默調侃，「爛片不一定看，但是爛到極致必須要嚐嚐鹹淡」。這種奇特現象讓一部極低預算的動畫片，一躍成為網路熱門討論話題。

貓眼資料顯示，該片由信雨萌擔任製片人與導演，孫麗芳擔任編劇，兩人還兼任配音演員，全片僅由兩人一手包辦。備案單位為大連璟園文化影視傳媒有限公司，實繳資本僅10萬元人民幣，導演信雨萌即為該公司法定代表人，編劇孫麗芳則為財務負責人。國家電影局網站顯示，該片於2021年備案、2024年取得公映許可。

這起「兩人劇組」打造極致爛片的故事，在暑期檔電影市場中顯得尤為特殊。儘管票房表現慘淡，但「牛來」意外掀起的圍觀潮與獵奇心理，不僅呈現出當代網友對極致低質感作品的解構與調侃，也再次引發大眾對國產動畫電影備案審查與市場排片機制的關注。

2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）
2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）
2026年暑期檔國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 截至8月13日上映9天，該片累積綜合票房僅9863元人民幣，連1萬元都未達到；首日全中國排片251場，僅122人進場，票房只有3420元。

  • 許多觀眾批評它3D建模粗糙、人物動作僵硬、台詞缺乏感染力，且劇情毫無邏輯、立意模糊，觀影後常有不知所云的感受，因此引發大量負評。

  • 雖然口碑極差，但其「兩人劇組」設定、低預算製作與超爛品質形成強烈反差，反而激起網友獵奇心理，貓眼平台已有超過4000人點選「想看」。

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