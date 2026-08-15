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1800萬購入…「東北雨姐」電商樓掛牌開價3500萬 網：還想撈一筆

中國新聞組╱北京15日電
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「雨姐電商直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元。(取材自極目新聞)
「雨姐電商直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

曾因農村生活影片爆紅的東北雨姐，如今其本溪電商基地大樓傳出以3500萬元出售，外界聯想到她因虛假宣傳受罰後的事業重挫。

曾紅極一時的網紅「東北雨姐」再有最新動態，近日有網友爆料，其位於遼寧本溪的「雨姐電商直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元(人民幣，以下同)。大樓出售人14日證實，該建物為東北雨姐名下的商業用地房產，面積約1.1萬平方公尺，包含住宅樓、辦公樓及倉庫等，屬於直售而非仲介轉售。目前該大樓掛牌已至少兩個月，內部偶爾仍會亮燈。

極目新聞報導，附近超市店員與賓館員工透露，大樓位於本溪滿族自治縣長江路，頂部印有「遼寧省雨姐電商直播孵化基地」字樣，三樓外牆掛有「整體出售」大字牌及聯繫方式，早在2026年6月就有網友拍到掛牌畫面。界面新聞先前報導，雨姐身邊人士曾透露，這棟大樓是雨姐當年初花費1800萬元購買，並貸款1200多萬元，貸款原定要還到2027年。

天眼查資料顯示，遼寧雨姐電商直播孵化基地有限公司成立於2024年8月，目前仍為正常存續狀態，法定代表人為常小雨（即「東北雨姐」），最大股東則為其丈夫白國輝經營的公司。然而，隨著雨姐爆發信任危機後，該孵化基地的建設便遭到擱置，大樓外側一度豎起隔離欄，頂部的「雨姐」字樣甚至曾被遮擋。截至2026年8月14日，其個人帳號仍處於禁言狀態，粉絲數停留在1564萬。

東北雨姐本名常小雨，曾憑藉展現東北農村生活的系列影片迅速走紅。但在2024年，有打假博主曝光其直播間售賣的紅薯粉條實為木薯澱粉製作，官方調查認定為虛假商業宣傳，依法開罰並沒收違法所得共計165萬元，帳號隨後被禁言。到了2025年8月的國新辦發布會上，國家市場監督管理總局更將「東北雨姐」列為直播電商亂象的頭部典型案例予以點名。

昔日千萬級網紅如今落得賣樓變現的下場，消息曝光後在網路上引發廣泛討論。網友紛紛表示：「當初賺得有多快，現在塌房跌得就有多狠」、「靠虛假宣傳騙消費者，涼涼也是早晚的事」，也有人打趣評論「1800萬買的要賣3500萬，看來最後還是想靠房地產撈一筆」。

「雨姐電商直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元。(取材自極目新聞)
「雨姐電商直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元。(取材自極目新聞)

東北雨姐電商大樓擬掛牌出售，出讓價3500萬元，附近商戶主示掛牌至少已有兩月。（...
東北雨姐電商大樓擬掛牌出售，出讓價3500萬元，附近商戶主示掛牌至少已有兩月。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 網傳出售的是位於遼寧本溪的「雨姐電商直播孵化基地」大樓，出售人證實屬其名下商業用地房產，掛牌開價為3500萬元，且為直售非仲介轉售。

  • 報導指出，該大樓當年約以1800萬元購入，之後還貸1200多萬元，原本貸款還款期限規劃到2027年；如今傳出出售，外界質疑其是想透過賣樓回籠資金。

  • 她先前因直播間紅薯粉條被揭發實為木薯澱粉製作，官方認定屬虛假商業宣傳，依法罰鍰並沒收違法所得165萬元，帳號也遭禁言，之後更被列為直播電商亂象典型案例。

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