1800萬購入…「東北雨姐」電商樓掛牌開價3500萬 網：還想撈一筆

「雨姐電商直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 曾因農村生活影片爆紅的東北雨姐，如今其本溪電商基地大樓傳出以3500萬元出售，外界聯想到她因虛假宣傳受罰後的事業重挫。

曾紅極一時的網紅「東北雨姐」再有最新動態，近日有網友爆料，其位於遼寧本溪的「雨姐電商 直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元(人民幣，以下同)。大樓出售人14日證實，該建物為東北雨姐名下的商業用地房產，面積約1.1萬平方公尺，包含住宅樓、辦公樓及倉庫等，屬於直售而非仲介轉售。目前該大樓掛牌已至少兩個月，內部偶爾仍會亮燈。

極目新聞報導，附近超市店員與賓館員工透露，大樓位於本溪滿族自治縣長江路，頂部印有「遼寧省雨姐電商直播孵化基地」字樣，三樓外牆掛有「整體出售」大字牌及聯繫方式，早在2026年6月就有網友拍到掛牌畫面。界面新聞先前報導，雨姐身邊人士曾透露，這棟大樓是雨姐當年初花費1800萬元購買，並貸款 1200多萬元，貸款原定要還到2027年。

天眼查資料顯示，遼寧雨姐電商直播孵化基地有限公司成立於2024年8月，目前仍為正常存續狀態，法定代表人為常小雨（即「東北雨姐」），最大股東則為其丈夫白國輝經營的公司。然而，隨著雨姐爆發信任危機後，該孵化基地的建設便遭到擱置，大樓外側一度豎起隔離欄，頂部的「雨姐」字樣甚至曾被遮擋。截至2026年8月14日，其個人帳號仍處於禁言狀態，粉絲數停留在1564萬。

東北雨姐本名常小雨，曾憑藉展現東北農村生活的系列影片迅速走紅。但在2024年，有打假博主曝光其直播間售賣的紅薯粉條實為木薯澱粉製作，官方調查認定為虛假商業宣傳，依法開罰並沒收違法所得共計165萬元，帳號隨後被禁言。到了2025年8月的國新辦發布會上，國家市場監督管理總局更將「東北雨姐」列為直播電商亂象的頭部典型案例予以點名。

昔日千萬級網紅如今落得賣樓變現的下場，消息曝光後在網路上引發廣泛討論。網友紛紛表示：「當初賺得有多快，現在塌房跌得就有多狠」、「靠虛假宣傳騙消費者，涼涼也是早晚的事」，也有人打趣評論「1800萬買的要賣3500萬，看來最後還是想靠房地產撈一筆」。

「雨姐電商直播孵化基地」大樓正掛牌出售，出讓價為3500萬元。(取材自極目新聞)

東北雨姐電商大樓擬掛牌出售，出讓價3500萬元，附近商戶主示掛牌至少已有兩月。（取材自極目新聞）